Le « Khashoggi de la Turquie » est détenu à l'ambassade de Turquie au Kirghizstan

CLIFTON, New Jersey, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- Trois ans après que le gouvernement turc se soit engagé à aider à élucider le cas du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui a été brutalement assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul, la Turquie a enlevé un homme innocent au Kirghizistan et le détient dans son ambassade de Bishkek.

L'Alliance for Shared Values, qui représente les organisations Hizmet aux États-Unis, condamne l'enlèvement et la détention par la Turquie d' Orhan Inandi , l'ancien directeur des prestigieuses écoles Sapat. M. Inandi vit au Kirghizstan depuis 1992 et a obtenu la nationalité kirghize en 2012. Toute tentative de le relier à des crimes présumés en Turquie est absurde.

La voiture de M. Inandi a été découverte avec un pneu crevé et les portes ouvertes dans la cour d'une tour d'habitation à Bishkek, la capitale du Kirghizistan. Le fils d'Inandi a déposé un rapport de personne disparue après avoir eu des nouvelles de son père pour la dernière fois le 31 mai 2021. La femme de M. Inandi a lancé un appel aux autorités kirghizes pour qu'elles l'aident à retrouver son mari, qui, selon elle, pourrait être soumis à la torture à l'intérieur de l'ambassade afin de le contraindre à renoncer à sa nationalité kirghize et à ouvrir la voie à une restitution à la Turquie, une sombre analogie avec le meurtre de Khashoggi.

Le gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit sa chasse aux sorcières contre les critiques à l'intérieur et à l'extérieur de la Turquie, en violation du droit international et des droits de l'homme. Les médias turcs, les universitaires, les groupes minoritaires et les participants pacifiques du mouvement Hizmet ont été les cibles de cette persécution. Sur ordre d'Erdogan, les critiques font l'objet de poursuites politiques dans le pays et ceux qui se trouvent à l'étranger sont poursuivis de manière extrajudiciaire et kidnappés par le Service national de renseignement turc.

À ce jour, plus de 100 participants du Hizmet ont été enlevés dans 20 pays et transférés illégalement en Turquie. Les membres du Congrès américain, les organisations de défense des droits de l'homme, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de l'ONU, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et le Rapporteur spécial sur la torture de l'ONU ont tous condamné ces enlèvements. Les groupes de travail des Nations unies ont rendu de multiples décisions contre la Turquie, estimant que ces transferts constituent des violations du droit international.

***

L'Alliance for Shared Values (AFSV) est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) qui sert de porte-parole aux organisations culturelles affiliées à Hizmet, un mouvement de la société civile inspiré par l'éminent prédicateur et défenseur de la paix Fethullah Gülen. L'Alliance s'efforce de promouvoir la paix et l'harmonie sociale en contribuant à réduire la désinformation et les stéréotypes erronés concernant une ou plusieurs communautés ethniques, culturelles et religieuses. Pour en savoir plus sur l'Alliance, veuillez consulter www.afsv.org.

Related Links

http://www.afsv.org



SOURCE The Alliance for Shared Values