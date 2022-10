Le kit de dépistage des biomarqueurs de Biostarks désigné comme équipement officiel du triathlon mondial Ironman et partenaire en titre du triathlon Ironman Arizona 2022, élément de la série Ironman U.S. Vinfast

SOUTH JORDAN, Utah, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Biostarks, une société de santé et de bien-être axée sur la prévention, a récemment annoncé un partenariat pluriannuel en tant que kit de test de biomarqueurs officiel de la série mondiale de triathlon IRONMAN®. Le partenariat a débuté les 6 et 8 octobre 2022 lors du Championnat du monde VinFast IRONMAN® 2022, à Kailua-Kona, Hawaï.

Biostarks offre une solution complète tout-en-un en créant des kits de tests sanguins à domicile qui sont pour la première fois accessibles dans le monde entier, faciles à utiliser et peu coûteux. Une technologie de pointe exclusive, autrefois réservée aux athlètes d'élite, est désormais accessible à tous, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées sur leur santé et leur bien-être.

« Biostarks est ravi de s'associer en tant que fournisseur officiel du kit de test de biomarqueurs d'IRONMAN », a déclaré Mark Baker, président-directeur général de Biostarks Labs US. « Nous sommes impatients d'aider les athlètes à décoder leur santé et à atteindre leurs objectifs en utilisant des données personnalisées et exploitables sur les biomarqueurs pour améliorer les performances, l'endurance, la force et la récupération. »

« Nous sommes ravis que Biostarks nous rejoigne en tant que partenaire mondial exclusif des kits de test à domicile », a déclaré Matt Wikstrom, responsable des partenariats pour The IRONMAN Group. « Nos athlètes sont passionnés par la gestion et l'amélioration de leur santé, de leur nutrition et de leurs performances. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos athlètes la possibilité de plonger plus profondément dans leurs données personnelles dans le confort de leur maison, ce qui peut les aider à maximiser et à atteindre des performances de pointe. » Pour de plus amples renseignements sur IRONMAN et les événements du portefeuille de The IRONMAN Group, visitez www.ironman.com .

Les kits de test pour la nutrition optimale et les biomarqueurs sportifs de Biostarks sont disponibles sur www.biostarks.com ou sur amazon.com. Les résultats sont fournis de manière pratique sur l'application mobile de Biostarks ou sur leur portail en ligne. Biostarks étend sa gamme avec un test de longévité, un test de santé capillaire, un test de santé du sommeil et un test de santé énergétique.

À propos de Biostarks

Biostarks est une entreprise de santé numérique dont les sièges des laboratoires sont situés à South Jordan, Utah, et à Genève, Suisse. Biostarks travaille à son expansion dans la région Asie-Pacifique avant la fin de 2022, en s'implantant à Singapour.

En parallèle, Biostarks finalise une augmentation de capital pour financer son expansion.

À propos de The IRONMAN Group

The IRONMAN Group gère un portefeuille mondial des événements qui comprend les IRONMAN® Triathlon Series, les IRONMAN® 70.3® Triathlon Series, le IRONMAN® Virtual Racing™ (VR™) Series, 5150™ Triathlon Series, le Rock 'n' Roll® Running Series, le Rock 'n' Roll Virtual Running™ Series, IRONKIDS®, World Triathlon Championship Series, des événements de course à pied de premier plan, dont le Standard Chartered Singapore Marathon™ et City2Surf®, des événements UTMB® World Series, dont Tarawera Ultra et Ultra-Trail Australia™, des courses de VTT Epic Series™, dont l'Absa Cape Epic®, des événements de cyclisme sur route, dont Haute Route®, et d'autres courses multisports. The IRONMAN Group est le plus grand opérateur de sports à participation massive au monde et offre à plus d'un million de participants par an les avantages des sports d'endurance grâce aux vastes offres de la société. Couvrant l'ensemble de l'expérience de l'athlète, le portefeuille de la société comprend également le cyclisme virtuel FulGaz®, l'application de conditionnement physique connectée la plus réaliste pour l'expérience de conduite en salle visant à préparer les athlètes aux événements du monde réel. Depuis la création de l'emblématique marque IRONMAN® et sa première épreuve en 1978, les athlètes ont prouvé que TOUT EST POSSIBLE® en franchissant les lignes d'arrivée dans le monde entier. Ayant commencé par une seule course, The IRONMAN Group est devenu une sensation mondiale avec des centaines d'événements dans plus de 55 pays. The IRONMAN Group appartient à Advance, une entreprise familiale privée. Pour en savoir plus, visitez www.ironman.com/about-ironman-group .

À propos d'Advance

Advance est une entreprise privée et familiale qui détient et investit dans des sociétés dans les domaines des médias, du divertissement, de la technologie, des communications, de l'éducation et d'autres secteurs de croissance prometteurs. Notre mission est d'accroître la valeur de nos entreprises sur le long terme en favorisant la croissance et l'innovation. Le portefeuille d'Advance comprend Condé Nast, Advance Local, Stage Entertainment, The IRONMAN Group, American City Business Journals, Leaders Group, Turnitin, 1010data et Pop. Ensemble, ces sociétés d'exploitation emploient plus de 17 000 personnes dans 29 pays. Advance compte également parmi les principaux actionnaires de Charter Communications, Warner Bros. Discovery et Reddit. Pour plus d'informations, visitez www.advance.com .

