Le Klea® 473A de Koura remporte le prix de l'innovation en réfrigération de l'année aux Cooling Industry Awards 2022

LONDRES, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'entreprise de solutions fluorées d'Orbia, Koura, a remporté le prix convoité de l'innovation de l'année dans le domaine de la réfrigération lors des Cooling Industry Awards 2022.

À l'occasion d'une cérémonie de remise des prix ayant eu lieu hier soir, le 22 septembre, dans la salle de bal du Grosvenor House de Londres, le Klea® 473A de Koura a été nommé gagnant parmi cinq autres innovations. Les juges ont loué les performances du réfrigérant et ses applications industrielles durables.

Le Klea® 473A de Koura est conçu comme un réfrigérant non-inflammable atteignant des performances élevées avec un potentiel de réchauffement global (PRG) nettement inférieur à celui des réfrigérants existants, comme le R-23 ou le R-508B, dans les applications de refroidissement à ultra-basse température telles que la chaîne du froid à haute valeur ajoutée, le stockage de vaccins, les chambres d'essai climatiques, le transport et d'autres utilisations médicales. Ce réfrigérant possède une combinaison unique de haute capacité et d'efficacité énergétique couplée à une glisse à basse température par rapport à d'autres réfrigérants développés comme alternatives non-inflammables au R-23 et au R-508.

Aujourd'hui, les fabricants et les utilisateurs de systèmes de réfrigération à ultra-basse température sont obligés de choisir entre des performances de refroidissement acceptables et l'impact environnemental de ces systèmes. Les réfrigérants non-inflammables R-23 et R-508B qui sont utilisés dans les systèmes à très basse température ont un PRG de 14 800 et 13 400 respectivement. Le Klea 473A rompt ce compromis avec une efficacité énergétique comparable à celle du R-23, une capacité similaire à celle du R-508B, et un PRG de 1830, ce qui représente une réduction de 85 %.

Les tailles de charge optimales par système sont généralement légèrement réduites par rapport au R-23, ce qui permet une réduction potentielle supplémentaire du PRG par système. Les essais clients montrent que les conceptions des systèmes existants peuvent facilement s'adapter à ce nouveau réfrigérant, avec peu ou pas de modification. De nouveaux systèmes sont également conçus activement pour tirer parti des propriétés uniques de ce réfrigérant.

Bien que le Klea R-473A ne soit pas le seul réfrigérant non-inflammable de remplacement proposé pour les systèmes en cascade à très basse température, il présente un glissement de température nettement inférieur, une pression de vapeur plus élevée et une chaleur latente plus élevée que les autres alternatives au R-23, ce qui simplifie l'adaptation des systèmes existants. De nombreux essais ont également montré qu'il est possible de faire fonctionner des systèmes de chambres climatiques où la température délivrée dans la chambre peut descendre jusqu'à -75°C.

Gregg Smith, président d'Orbia Fluorinated Solutions, a déclaré :

« Nous sommes ravis que le Klea 473A ait été nommé Innovation de l'année en matière de réfrigération aux Cooling Industry Awards 2022. Ce prix est une reconnaissance fantastique de notre programme continu de recherche et développement, ainsi que du travail acharné de toutes nos équipes. Koura s'engage à innover, en fournissant à ses clients des diverses industries du monde entier de nouvelles solutions et des réfrigérants à faible PRG pour se transformer en un avenir plus propre. »

« Ce produit offrira une option d'adaptation facile pour les concepteurs de systèmes travaillant dans les domaines d'application à très basse température qui souhaiteraient réduire considérablement leur utilisation de réfrigérants à très haut PRG, et qui envisageraient de concevoir des systèmes plus importants pour lesquels la non-inflammabilité est une exigence essentielle du réfrigérant. »

À propos d'Orbia

Orbia est une entreprise animée par un objectif commun : faire avancer la vie dans le monde. Orbia opère dans les secteurs des solutions polymères (Vestolit et Alphagary), du bâtiment et des infrastructures (Wavin), de l'agriculture de précision (Netafim), des solutions de connectivité (Dura-Line) et des solutions fluorées (Koura). Les cinq groupes d'affaires Orbia ont pour objectif commun d'élargir l'accès à la santé et au bien-être, de réinventer l'avenir des villes et des foyers, d'assurer la sécurité alimentaire et hydrique, de connecter les communautés à l'information et de favoriser une économie circulaire avec des matériaux de base et avancés, des produits spécialisés et des solutions innovantes. Orbia possède des activités commerciales dans plus de 110 pays et des opérations dans plus de 50 d'entre eux, avec des sièges mondiaux à Boston, Mexico, Amsterdam et Tel Aviv. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : orbia.com .

À propos d'Orbia Fluorinated Solutions (Koura)

L'activité Fluorinated Solutions d'Orbia, Koura, est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits fluorés qui jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la vie quotidienne et raccourcissent la voie vers une économie circulaire durable. Forts de plus de 35 ans d'expérience, les produits de Koura sont utilisés dans une vaste gamme d'applications, y compris les véhicules électriques et le stockage d'énergie, les infrastructures urbaines et rurales, la gestion du climat intérieur, la réfrigération des aliments et des médicaments et même le traitement des affections respiratoires grâce au développement d'agents propulseurs sains et innovants à faible PRG pour les inhalateurs doseurs. Koura compte 1600 employés et 13 usines de fabrication dans le monde entier, desservant 60 pays grâce à un réseau mondial de vente et de distribution.

