UDINE, Italie, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate est fier d'annoncer l'obtention de l'accréditation ISO 17025 décernée par Accredia. Cette réalisation importante couvre les activités des laboratoires avancés d'essai et d'analyse (ATLA, pour « Advanced Laboratory for Testing and Analysis ») de l'entreprise.

Ces laboratoires constituent le cœur de la vérification expérimentale et de la simulation de matériaux avancés et innovants, de processus de production et de solutions orthopédiques. Ils représentent le monde interne de LimaCorporate, avec ses capacités mécaniques et chimiques. Dans ce laboratoire, les méthodes d'essai les plus innovantes sont développées et appliquées par le biais d'une application Web axée sur l'Industrie 4.0, pour un flux numérique complet des activités et des données.

L'accréditation ISO 17025 est une norme d'assurance qualité reconnue à l'international pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage. Elle garantit l'impartialité et la compétence de l'installation de l'entreprise dans l'évaluation des implants et des solutions prothétiques et valide sa compétence technique. En outre, l'accréditation renforce la réputation internationale de LimaCorporate aux yeux des autorités réglementaires, ce qui confère une valeur accrue aux produits finis mis sur le marché.

La technologie avancée de LimaCorporate constitue un atout précieux pour les chirurgiens qui s'efforcent de restaurer l'émotion du mouvement chez leurs patients et renforce l'avantage concurrentiel de la société.

Accredia est l'organisme national d'accréditation désigné par le gouvernement italien pour attester de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité des laboratoires qui évaluent la conformité des biens et des services, conformément à des normes volontaires et obligatoires.

Grâce à cette réalisation, le laboratoire avancé d'essai et d'analyse renforce son rôle dans la gestion saine de la qualité, représentant une nouvelle fenêtre d'opportunité pour le monde orthopédique, industriel et académique, avec l'objectif de devenir un site attractif pour les scientifiques, les chirurgiens et les partenaires potentiels.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont mises en place pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus sur les patients grâce à la chirurgie de remplacement articulaire. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et sur-mesure aux chirurgiens, ce qui leur permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie du mouvement.

Basée en Italie, la société a une présence directe dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

