Le laboratoire de nanosécurité de l'INL obtient la certification des bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE

Le laboratoire de nanosécurité du Laboratoire international ibérique de nanotechnologie a été reconnu par l'Institut portugais de la qualité (IPQ) pour sa conformité rigoureuse avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

BRAGA, Portugal, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Laboratoire international ibérique de nanotechnologie (INL) est fier d'annoncer que son laboratoire de nanosécurité a été officiellement reconnu par l'Institut portugais de la qualité (IPQ) pour sa conformité avec les exigences rigoureuses des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cette certification souligne l'engagement de l'INL à mener des recherches sûres et fiables en matière de nanotechnologies, renforçant ainsi la crédibilité et la qualité de ses procédures d'essai.

Research Fellow Filipa Lebre at the INL Nanosafety Laboratory

À la suite d'une inspection complète en mai 2024, la certification BPL confirme que le laboratoire respecte les normes internationales les plus strictes en matière d'essai et d'évaluation des nanomatériaux, en particulier pour les applications industrielles et agroalimentaires. Cette certification s'inscrit dans la mission plus large de l'INL, qui consiste à promouvoir des innovations technologiques sûres tout en mettant l'accent sur la santé publique et la sécurité de l'environnement.

Principaux domaines d'intérêt dans le domaine de la sécurité des nanotechnologies

Le laboratoire de nanosécurité de l'INL effectue des tests de toxicité essentiels, afin de garantir que le développement et l'utilisation des nanomatériaux répondent aux exigences de sécurité les plus strictes.

Les activités certifiées BPL sont les suivantes :

Quantification de biomarqueurs à l'aide de systèmes multiplex : analyse précise des marqueurs biologiques pour des évaluations exactes de la sécurité.

Génération intracellulaire d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) par DCFH-DA : mesure du stress oxydatif, cruciale pour évaluer la toxicité des nanomatériaux.

Test de cytotoxicité par résazurine : évaluation de la viabilité cellulaire pour déterminer l'impact toxicologique des nanomatériaux.

Cette certification représente une validation des capacités du laboratoire de nanosécurité et souligne l'engagement plus large de l'INL en faveur de la sécurité et de l'excellence réglementaire dans le domaine de la recherche en matière de nanotechnologies.

Reconnaissance mondiale et opportunités

La certification BPL renforce non seulement la réputation de l'INL en tant que leader mondial de la recherche en matière de nanotechnologies, mais ouvre également la voie à une collaboration internationale accrue avec des instituts de recherche et des acteurs de l'industrie de premier plan. Cette certification garantit que les données de l'INL répondent à des normes réglementaires mondiales rigoureuses, facilitant ainsi un accès plus rapide au marché pour les entreprises qui s'appuient sur des évaluations de la sécurité des nanomatériaux.

L'INL à la pointe de l'innovation

Alors que la demande mondiale de nanomatériaux sûrs et efficaces ne cesse d'augmenter, l'INL est particulièrement bien placé pour soutenir les industries grâce à des méthodes d'essai de pointe.

Cette étape importante souligne l'engagement du laboratoire à maintenir l'intégrité des données, à assurer une gestion fondée sur les risques et à respecter les normes de qualité les plus strictes en matière de sécurité des nanotechnologies.

L'obtention de la certification BPL est le résultat d'efforts de collaboration dans l'ensemble de l'INL, notamment de contributions essentielles dugroupe de recherche de Alfaro-Moreno, du groupe de recherche de Espiña, du département des relations commerciales et stratégiques, et de l'unité de coordination et de gestion de la qualité. Leurs travaux, soutenus par les projets ERA-Chair Sinfonia et SbDToolbox , ont joué un rôle déterminant dans l'innovation en matière de tests de sécurité des nanomatériaux.

À propos de l'INL

Le Laboratoire international ibérique de nanotechnologie (INL) est une organisation intergouvernementale dont l'objectif est de relever des défis sociétaux majeurs grâce à la recherche et à l'innovation dans le domaine des nanotechnologies. Les travaux de l'INL couvrent divers secteurs, dont la santé, l'énergie et l'alimentation, et visent plus particulièrement à mettre au point des solutions durables pour l'avenir.

