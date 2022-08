SHENZHEN, Chine, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Depuis son siège social à Shenzhen, en Chine, Absen a lancé le 4 août 2022 sa dernière série de produits révolutionnaires Micro LED KLCOB lors d'un événement visionné en direct par plus de 300 parties prenantes à travers le monde. L'événement organisé par Jessica Golding, directrice européenne de la marque et du marketing d'Absen, a permis à Ruben Rengel, vice-président d'Absen pour le développement commercial mondial, de présenter ses perspectives sur l'avenir de la LED ; cela juste avant que Darren Banks, directeur du développement industriel d'Absen, ne guide les spectateurs à travers les détails révolutionnaires de la dernière série de produits d'Absen : le KLCOB.

KLCOB

La nouvelle ère du micro LED

Jessica Golding a expliqué que les progrès de la technologie LED au cours des dernières années et l'accélération de la technologie 5G+ et 8K ont inauguré l'ère de la micro LED, autrefois considérées comme l'avenir des écrans. Développant activement les technologies IMD et COB depuis 2016, l'ampleur du savoir acquis par Absen grâce à deux générations de produits micro LED lancés sur le marché mondial jusqu'en 2021 ouvre la voie à la série révolutionnaire KLCOB.

Nouvelles tendances en matière d'affichage

Présentant des aperçus sur la future tendance des produits d'affichage Micro LED, Ruben Rengel a prédit le remplacement accéléré de la technologie traditionnelle, ainsi qu'un taux de croissance composé de 34,2 % de la taille du marché au cours des quatre prochaines années. Absen prévoit une expansion des canaux de distribution d'ici 2023 en raison de la technologie COB/MIP dual line, des tailles d'écran tout-en-un à grande échelle et de la réduction du pas de pixels à 0,5 mm.

Ruben Rengel a promis aux partenaires à valeur ajoutée d'Absen, qui jouent un rôle essentiel dans la stratégie de commercialisation de la marque, la chose suivante : « Nous n'avons ménagé aucun effort dans l'innovation produit en tant que leaders mondiaux des produits et services LED. »

Le lancement de produit

Darren Banks, directeur du développement industriel d'Absen, a repris le flambeau pour détailler l'innovation produit lors du lancement de produit.

Une nouvelle ère pour la qualité d'image

La technologie Flip Chip d'Absen est la clé du nouvel écran KLCOB d'Absen, qui combine des noirs profonds extraordinaires avec une image lumineuse. Il résiste aux chocs ainsi qu'à la poussière et à l'humidité et reste froid pendant les longues périodes de visionnage.

Cette technologie offre une consommation d'énergie plus faible à luminosité égale, un contraste élevé et une forte luminosité non interrompue par des ombres ou d'autres obstacles, pour un affichage au contraste triplé et un écran quatre fois plus puissant que les LED traditionnelles ; 40 % d'efficacité énergétique en plus avec une fiabilité doublée. C'est un écran rayonnant et robuste pour les environnements professionnels tels qu'une salle de conférence, un hall d'accueil, un studio de télévision et d'autres encore.

Le revêtement de surface noir de KLCOB apporte une consistance noire étonnante, qui améliore la performance visuelle à un niveau sans précédent pour mieux immerger le spectateur sans éblouissement ni reflets. La source lumineuse de surface non éblouissante apporte une lumière plus douce et plus uniforme, qui soulage la fatigue oculaire ressentie lorsqu'on fixe l'écran pendant une longue période.

L'optimisation de l'image d'Absen améliore les éléments visuels

Le KLCOB intègre plusieurs technologies d'optimisation de l'image d'Absen pour un résultat incroyablement réaliste, avec une clarté et une visibilité accrues : Le HDR 10, un contraste stupéfiant de 15000:1 avec 600 nits de luminosité maximale, 1,07 milliards de couleurs et une gamme de couleurs de niveau cinéma selon DCI-P3. Un taux de rafraîchissement ultra-élevé de 120 Hz et des transitions en niveaux de gris de 22 bits combinés à un fonctionnement à 3840 Hz offrent une performance parfaite avec un faible moiré, adaptée aux studios de télévision et aux salles de conférence.

Un produit super résistant qui ne chauffe pas, pour une immersion à couper le souffle

La technologie Flip Chip COB complète et les technologies de cathode commune HBB d'Absen refroidissent le KLCOB pour des visuels époustouflants sans émission de chaleur. L'investissement dans la résistance du KLCOB garantit un panneau résistant aux chocs et à l'oxydation capable de soutenir ses proportions époustouflantes. L'écran KLCOB Ultra Haute Définition est disponible jusqu'à la taille stupéfiante de 433" (plus de dix mètres). Le caisson adopte un rapport d'affichage de 16:9, qui peut être facilement raccordé dans des écrans 2K, 4K ou 8K pour une expérience de visionnage véritablement immersive.

« Absen Green »

Pourtant, cette démonstration de force évolue doucement à travers le monde ; elle est agréable à regarder dans tous les sens du terme et elle ménage les ressources planétaires. Son plein potentiel d'économie d'énergie est atteint grâce à la combinaison de quatre innovations technologiques, qui réduisent la consommation d'énergie de quarante pour cent comparativement aux écrans traditionnels dans les mêmes conditions. KLCOB pratique le concept « Absen Green ».

« Absen va promouvoir l'innovation et le développement de la technologie et des produits », a conclu Jessica Golding, « et, avec ses partenaires mondiaux, accélérer l'application généralisée de l'affichage Micro LED. »

