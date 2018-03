Le lancement d'Executive Search, nouvelle marque de ProClinical, pose un défi aux cabinets de recrutement 'lents et rigides'

La nouvelle marque d'exécutif a établi une vision concernant l'identification de leaders qui vont aider leurs clients dans le secteur des sciences de la vie à s'attaquer aux besoins médicaux non satisfaits dans le monde entier. Ses services vont venir en complément des offres existantes à l'échelle mondiale chez ProClinical pour contingent permanent et recrutement sur contrat. Elle sera dirigée par une équipe de recherche extrêmement expérimentée comprenant l'un des fondateurs du groupe, Richard Thomas, et l'associé directeur général David Bowers, ainsi que des groupes qui à l'origine opéreront depuis Londres, New York, Singapour and Shanghai. Cette équipe viendra en assistance aux clients existants et nouveaux, avec des nominations au niveau supérieur exclusivement pour le secteur des sciences de la vie.

David Bowers a défini le défi lancé aux firmes traditionnelles de recrutement de cadres lorsqu'il a déclaré : « Nous vivons dans un monde où l'accessibilité, les possibilités et les capacités technologiques vont croissant, mais nos clients estiment que les pratiques traditionnelles du recrutement de cadres sont souvent restées loin derrière et, franchement, elles sont devenues rigides et bien trop lentes. ProClinical Executive est le produit du mécontentement envers le statu quo, et elle représente l'antithèse d'une entreprise conventionnelle de recrutement de cadres. Cette unité s'appuie sur la profonde expérience technique de ProClinical, ses réseaux professionnels leaders sur le marché, son infrastructure internationale et les résultats obtenus dans ses prestations : nous ne sommes pas un cabinet généraliste du recrutement se permettant des solutions spécifiques pour les sciences de la vie. Nous avons bâti sur des fondations et des références de plus de 12 années de succès dans le recrutement pour les sciences de la vie dans le monde. Nous pouvons puiser dans la compréhension technique approfondie du groupe, son infrastructure planétaire et ses systèmes technologiques de classe mondiale afin de venir seconder nos clients quand ils sont confrontés à leur plus gros défi : découvrir des talents de haut niveau pour changer la donne. »

Tout en édifiant la nouvelle unité fonctionnelle à la veille de son lancement officiel, ProClinical Executive a déjà livré une gamme de projets réussis dans de nombreux endroits du globe. Ces projets et missions ont compris des nominations au niveau directeur régional, vice-président et cadre dirigeant pour de multiples sociétés mondiales de la biotechnologie. L'entreprise vise à s'inspirer du succès planétaire de sa marque sœur, ProClinical, qui vient récemment de recevoir le prix Société de recrutement de l'année à l'occasion des APSCo Awards 2017 (Association des professionnels du recrutement) dans la catégorie chiffre d'affaires de 5 à 50 millions de livres.

À propos de ProClinical Executive

En tant qu'instrument du recrutement de cadres de ProClinical, nous nous focalisons sur l'identification de leaders qui aident nos clients à s'attaquer aux besoins médicaux non satisfaits dans le monde entier. En ayant bâti sur une fondation de plus de 12 années de succès dans le recrutement international pour les sciences de la vie, nous faisons appel à notre compréhension technique, notre infrastructure planétaire et nos réseaux de candidats. Notre palmarès est la preuve que nous avons la capacité de constituer un leadership et de mettre en place des équipes dirigeantes qui peuvent faire tomber les frontières. Pour davantage d'informations, veuillez visiter http://www.proclinicalexecutive.com.

À propos de ProClinical

ProClinical est une société mondiale de dotation en personnel dont les activités s'adressent exclusivement au secteur des sciences de la vie et aux rôles concernant l'intégralité du cycle de vie d'un produit depuis la recherche et développement (R et D) jusqu'à sa fabrication et sa commercialisation. La clientèle de ProClinical comprend des organisations de premier plan dans le domaine de la pharmacie, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et de la recherche sous contrat à travers l'Europe, les États-Unis et la région Asie-Pacifique.

