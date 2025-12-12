Le lancement du repas FRIENDS par McDonald's Türkiye

ISTANBUL, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- McDonald's Türkiye introduit l'univers emblématique de FRIENDS dans son menu. Le « repas FRIENDS » à durée limitée, composé de Big Mac® et de Chicken McNuggets®, est accompagné de la sauce Marinara de Monica, d'objets de collection inspirés de la série et de zones « Friends Coffee Corner » dans certains restaurants, prêts à accueillir les fans de Friends.

The One Where McDonald’s Türkiye Launches the FRIENDS Meal

McDonald's Türkiye introduit l'univers de FRIENDS dans son menu, associant ses saveurs préférées des fans à l'une des séries les plus regardées au monde. Le repas FRIENDS en édition limitée, en collaboration avec Warner Bros. (WBDGCP), présente le Big Mac® ou les Chicken McNuggets®, servis avec la sauce Marinara de Monica's et l'un des six personnages exclusifs et emblématiques à collectionner. Pour célébrer le lancement, McDonald's Türkiye a offert aux utilisateurs de l'application MyMcDonald's la possibilité de gagner deux fois plus de points pendant la première semaine sur les commandes passées via l'application.

Découvrez le repas FRIENDS avec le Big Mac® et les Chicken McNuggets®.

Servi dans des boîtes spéciales sur le thème FRIENDS, le repas FRIENDS est disponible avec le Big Mac® ou 6 morceaux de Chicken McNuggets®. Chaque boîte contient des frites, une boisson non alcoolisée et un personnage surprise à collectionner à l'intérieur de l'emballage sur le thème de FRIENDS. Chaque boîte repas FRIENDS comprend également la sauce Marinara de Monica en édition limitée - une sauce tomate italienne savoureuse à base de tomates, d'ail, d'oignon et d'herbes.

Chaque objet de collection associe l'un des personnages de FRIENDS à ses moments les plus emblématiques, comme Ross avec son singe Marcel, Rachel servant du café au travail, Monica en mode chef cuisinier, Phoebe avec sa guitare, ou encore Chandler et Joey avec leur duo bien-aimé composé d'un poussin et d'un canard.

« Chez McDonald's, nous avons toujours cru au pouvoir des moments partagés, et il n'y a pas de meilleure façon de célébrer cela qu'avec FRIENDS. Ce partenariat épique réunit deux icônes culturelles », a déclaré Özdeş Dönen Artak, directeur marketing de McDonald's Türkiye.

Collectez des points, débloquez des produits FRIENDS

Grâce à l'application MyMcDonald's, les clients peuvent échanger les points qu'ils ont accumulés contre des articles spéciaux FRIENDS, notamment des articles à collectionner tels que des T-shirts, des chaussettes, des sacs fourre-tout et des porte-clés. Dans le cadre de cette campagne, les petites et moyennes boissons chaudes servies dans tous les restaurants McDonald's et les établissements McCafé sont également proposées dans des gobelets à l'effigie de FRIENDS.

Le « FRIENDS Coffee Corner » fait son apparition dans certains restaurants

En introduisant l'atmosphère FRIENDS dans ses restaurants, McDonald's Türkiye propose aux clients un « FRIENDS Coffee Corner » dans certains établissements - un espace conçu pour les moments de photo et de convivialité.

La surprise de la « porte pourpre » à Istanbul

McDonald's Türkiye ajoute une touche inattendue à Istanbul avec la porte violette emblématique de Monica, placée à l'extérieur du restaurant McDonald's de Beşiktaş. Une sonnette se trouve à côté de l'installation et lorsque les clients appuient dessus, le son « Ba ba ba ba ba baaa » caractéristique de McDonald's retentit, créant ainsi un moment de surprise. À proximité, un mur lumineux sur le thème de FRIENDS attire l'attention grâce à sa lueur colorée.

À propos de McDonald's Türkiye :

McDonald's, classée parmi les marques les plus précieuses au monde dans l'étude « BrandZ 2025 Top 100 Most Valuable Global Brands » et seule entreprise de produits alimentaires et de boissons à figurer dans le top 10 avec les entreprises technologiques, a ouvert son premier restaurant en Turquie en 1986. Aujourd'hui, McDonald's Türkiye compte 302 restaurants et une équipe de plus de 10 000 employés. Se procure 98 % de ses produits et services auprès de fournisseurs qui produisent en Turquie.

Contact : Kaan Kirişçioğlu ; [email protected]; +90 533 261 91 55

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2844374/McDonalds_Turkiye.jpg