Le leader mondial True Fit lève 30 millions de dollars grâce à une croissance de 85 % de son chiffre d'affaires

Accélération de la mission visant à libérer la croissance numérique sur un marché de l'habillement de 2 milliards de dollars en aidant les acheteurs à trouver ce qu'ils aiment et les détaillants ce dont ils ont besoin

BOSTON, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- True Fit le leader mondial en matière de données et de logiciels que les détaillants choisissent pour décoder la correspondance et la taille d'un article, a annoncé aujourd'hui une ronde de croissance de 30 millions de dollars. Alors que le marché de l'habillement, évalué à 2 000 milliards de dollars, s'est rapidement déplacé en ligne depuis la pandémie, les revenus annuels récurrents (RAR) de True Fit ont augmenté de 85 %, et l'adoption par les consommateurs a parallèlement progressé de 109 % dans le réseau de True Fit, qui compte désormais 82 millions de membres actifs. La croissance du chiffre d'affaires, des détaillants et des membres actifs de True Fit montre que les acheteurs numériques sont de plus en plus demandeurs de conseils fiables en matière de correspondance.

True Fit est la seule plateforme qui résout les problèmes de correspondance en ligne à grande échelle, en offrant des expériences fiables et de haute fidélité aux acheteurs du monde entier. Le génome de la mode de True Fit est la plus grande plateforme de données connectée au monde, alimentant des modèles pilotés par l'IA qui combinent l'attribution de produits pour 17 000 marques, 250 milliards de dollars de comportements d'achat inter-marchés et des données de préférence de première partie provenant de plus de 200 millions de membres True Fit enregistrés. Le génome de la mode met en évidence les logiciels et les services de données exceptionnels que les marques et les détaillants utilisent pour personnaliser l'expérience d'achat en ligne. L'accent mis sur l'expérience client sur les principaux sites, de PacSun à Under Armour en passant par Boden, se traduit par une augmentation de 2 à 5 % du chiffre d'affaires, grâce à une hausse de 47 % du taux de commande.

William R. Adler, président-directeur général de True Fit, a déclaré : « Ce moment nous inspire. Les consommateurs sont en pleine mutation générationnelle vers les achats numériques. Les marques de vêtements et les détaillants s'associent rapidement à True Fit pour rendre leur expérience client excellente. Nous sommes ravis de contribuer à la croissance de l'habillement, la dernière grande catégorie de consommateurs à passer au numérique. »

L'investissement de croissance supplémentaire de 30 millions de dollars a été mené par l'investisseur principal de True Fit, Georgian, une société fintech de plusieurs milliards de dollars qui investit dans des entreprises de logiciels à forte croissance qui exploitent les données de manière puissante. Georgian a été rejoint par Jump Capital, Signal Peak Ventures, Intel Capitalet un nouvel investisseur Espresso, un fonds de capital-risque de premier plan. Le financement renforcera l'expansion de True Fit tout en alimentant des innovations majeures dans l'expérience client et des ensembles de données inégalés pour 2022.

Justin LaFayette, investisseur principal chez GeorgianTrue Fit est le principal fournisseur sur ce marché exaltant grâce à son ensemble de données unique et à son intelligence artificielle. Nous sommes ravis de participer à ce changement générationnel vers le numérique, et de contribuer à la mise à l'échelle de la solution de classe mondiale de True Fit. »

À propos de True Fit

True Fit est la principale plateforme d'expérience consommateur utilisée par les détaillants de vêtements et de chaussures pour décoder les correspondances et mettre les acheteurs en contact avec ce qu'ils aiment. Elle a organisé les données sur les chaussures, les vêtements et les consommateurs les plus vastes au monde afin de fournir les meilleures recommandations en matière de correspondance couvrant les marques et les styles de l'industrie. La plateforme est utilisée par les principaux détaillants de chaussures et de vêtements internationaux, représentant 17 000 marques et 82 millions de membres actifs. La plateforme de données de True Fit met en évidence les logiciels et services de données exceptionnels que les marques et les détaillants utilisent pour personnaliser l'expérience d'achat en ligne.

TrueFit.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1702488/TrueFit_Icon_PMS200c_Logo.jpg

SOURCE TRUE FIT