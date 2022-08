Le LiDAR 1550 nm et d'excellente qualité d'image de la 'série LS' de LSLiDAR est désormais disponible pour les constructeurs automobiles, ce qui porte la sécurité des véhicules à un tout autre niveau

SHENZHEN, Chine, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 13 août 2022 (Shenzhen, Chine), LSLiDAR, le premier fournisseur mondial de solutions de détection 3D, a lancé son nouveau système LiDAR de qualité automobile doté d'un laser à fibre de 1550 nm (ci-après dénommé « série LS ») lors du salon international annuel de l'industrie automobile en Chine.

Image-Grade 1550nm Fiber Laser Auto-Grade LiDAR LS Series Ultra-Dense Point Cloud

La série LS est conçue pour répondre aux exigences de détection longue portée et haute résolution des applications ADAS L3+. Équipée d'un laser à fibre conçu par nos soins, la série LS offre des performances inégalées et un prix abordable, le tout dans un format compact.

Série LS Points forts du produit

Capacité de portée supérieure de 500 m , 250 [email protected] % de réflectivité

Par rapport au laser conventionnel de 905 nm, la plateforme de 1550 nm est plus de 10 000 fois moins dangereuse pour l'œil humain, ce qui permet d'augmenter la puissance d'impulsion de pointe et d'atteindre des distances de détection plus longues tout en assurant la protection des yeux. Les systèmes de conduite intelligents peuvent désormais détecter plus rapidement les petits objets à grande vitesse.

Nuage de points ultra dense, résolution de qualité de l'image

La série LS offre une résolution de pointe permettant aux systèmes des véhicules d'identifier plus rapidement les dangers potentiels sur la route. Les séries LS ont des configurations de 128 lignes, 256 lignes et 512 lignes générant respectivement 1,6 million de pts/sec, 3,2 millions de pts/sec et 6,4 millions de pts/sec.

ROI personnalisée pour la détection ultrafine

Les séries LS ont un FOV de 120°(V) x 25°(H). La série LS 128 lignes a une résolution standard de 0,09°(H) x 0,2°(V). Lorsque la fonction de région d'intérêt (ROI) est activée, équivalente à 512 lignes, la résolution angulaire peut atteindre seulement 0,05°. Et la série LS 256 lignes a une résolution standard de 0,09°(H) x 0,1°(V). Lorsque la fonction de région d'intérêt (ROI) est activée, équivalente à 800 lignes, la résolution angulaire peut atteindre seulement 0,03°. La série LS est idéale pour voir de petits objets à de longues distances.

Boîtier ultra-mince de 45 mm pour faciliter la fixation sur le toit

La dimension globale de la série LS est de 225x120x45 mm, ce qui est 20 % plus petit que les produits comparables sur le marché actuel. Les véhicules équipés du LiDAR de la série LS présenteront une meilleure esthétique générale et consommeront moins de carburant (batterie).

LSLiDAR reçoit le plus haut niveau de certification du processus en matière de sécurité fonctionnelle automobile ASIL D. Cliquez sur le lien pour en savoir plus : http://www.lslidar.com/en/newsinfo/52

Un laser à fibre abordable de 1550 nm, qui permet de rendre la conduite plus sécurisée aujourd'hui

Le composant principal de chaque LiDAR de 1550 nm est le laser à fibre, représentant plus de 70 % du coût total. Si une technologie aussi performante ne peut être fabriquée à grande échelle et mise à la disposition des constructeurs automobiles à un prix raisonnable, les quelques premiers adaptateurs ADAS qui ont dépassé le prix d'achat initial du véhicule risquent d'être confrontés à des coûts de réparation élevés. Alors, comment faire pour que les voitures soient plus sûres pour les utilisateurs ? M. Xiaobo (Bernard) Hu, fondateur de LSLiDAR, a la réponse. Surnommé le « parrain du laser à fibre » dans le secteur, Bernard apporte plus de 20 ans de savoir-faire en matière de conception et de fabrication en série dans les domaines de l'optoélectronique, du laser à fibre et des applications de détection par fibre. Sous sa direction, l'équipe a passé trois ans en interne pour rechercher et produire le noyau spécial du laser à fibre, plus de dix types de composants à fibre de haute puissance et un équipement automatique spécial pour la production du laser à fibre de la série LS, qui non seulement garantit la haute performance et la fiabilité des capteurs finis, mais réduit également le coût de propriété pour les consommateurs. Imaginez que le remplacement d'un LiDAR de sécurité soit aussi facile (et aussi abordable) que le changement d'un pneu lors d'un entretien régulier.

Le LiDAR de 1550 nm de la série LS est désormais disponible pour les constructeurs automobiles du monde entier. La série LS est conçue pour être utilisée avec une gamme complète d'applications ADAS. D'autres configurations sont disponibles avec une portée de détection allant jusqu'à 2000m.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.lslidar.com ou nous contacter à l'adresse suivante [email protected].

À propos de LSLiDAR

Fondée en février 2015, la société LeiShen Intelligent System Co, Ltd. (LSLiDAR) est devenu un fournisseur leader mondial de solutions de détection 3D présentant à la fois des capacités en interne en matière de R&D et de fabrication. Fidèles à notre objectif de « rendre la conduite plus sûre, les machines plus intelligentes et la vie meilleure », nous sommes attachés au « professionnalisme, à l'innovation et à la qualité ». Nous créons de la valeur pour nos clients grâce à des produits de détection remarquables et nous nous sommes imposés dans l'âge d'or de la construction mondiale de la détection intelligente. LSLiDAR fournit principalement des systèmes pour l'automobile, l'industrie et les villes intelligentes en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter notre site Internet ou nous contacter pour trouver une agence près de chez vous.

