Le Linglong Sport Master se voit décerner la mention recommandé lors des tests réalisés par l'ACE Auto Club Europe

HANOVRE, Allemagne, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- Les pneus d'été doivent garantir une réaction fiable au quotidien, que ce soit en cas de chaleur, de fortes pluies et de situations dangereuses imprévues. L'ACE Auto Club Europe a donc évalué de manière intensive et objective dix pneus d'été de dimension 225/40 R18 XL pour la classe compacte. Les pneus haut de gamme, milieu de gamme et économiques étaient représentés dans le champ d'essai, dont le pneu Linglong Sport Master UHP. Cette dimension de pneu convient notamment à la VW Golf, la Škoda Octavia, la Seat Leon, l'Opel Astra ou l'Audi A3. Trois VW Golf 8 ont servi de véhicules d'essai. Tous les pneus montés sur des véhicules identiques ont été testés dans des conditions comparables. Afin de garantir l'indépendance des résultats, les pneus ont été achetés de manière anonyme auprès des détaillants. Les essais sur route sèche et mouillée ainsi que la mesure du bruit ont eu lieu en Espagne sur le Hakka Ring, un site d'essai de Nokian Tyres. Les essais de résistance au roulement ont été réalisés en Finlande, également dans les locaux de Nokian Tyres. Le classement global, établi sur un total maximal de 170 points repose sur trois critères : la sécurité sur route mouillée (80 points), la sécurité sur route sèche (60 points) et l'économie/environnement (30 points).

Sport Master receives test rating recommendable by ACE Auto Club Europe

Le Linglong Sport Master est particulièrement convaincant sur route mouillée, où il obtient les meilleurs résultats avec le vainqueur du test. Le pneu Linglong est également l'un des meilleurs produits dans le domaine du changement de voie sur route sèche et de la conduite bruyante. Il est aussi le moins cher de tous les pneus testés ! Dans le classement général, le Linglong Sport Master, qui est disponible dans plus de 70 dimensions de 16 à 22 pouces dans les magasins de pneus spécialisés, obtient la mention globale recommandé.

