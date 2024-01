Le logiciel peut permettre les paiements hors ligne en euro numérique sur les appareils existants, garantissant ainsi un accès commun

DUBLIN, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La dépendance à l'égard des nouveaux appareils peut considérablement restreindre l'accès à l'euro numérique et exclure une grande partie des citoyens qui n'utilisent pas d'appareils sans contact.

En mai 2023, la Banque des règlements internationaux a publié un document intitulé « Project Polaris: Handbook for offline CBDC payments » (Projet Polaris : Manuel pour les paiements hors ligne par MNBC) :

« Les éléments sécurisés sont relativement coûteux et peuvent ne pas être disponibles ou adaptés dans tous les cas, en particulier dans les pays où les smartphones ou les cartes à puce EMV ne sont pas largement répandus. »

Pour que tout le monde puisse y avoir accès, le déploiement de l'euro numérique ne devrait pas dépendre de la disponibilité d'éléments matériels sécurisés dans les appareils, car cette méthode exclurait près de la moitié de la population de la zone euro.

L'intégration des composants logiciels et matériels réduit l'obsolescence des appareils et permet aux utilisateurs de la zone euro d'accéder à l'euro numérique à partir de n'importe quel appareil. L'euro numérique pourrait offrir une double protection, y compris un mécanisme de sortie de crise en cas de défaillance du matériel ou du logiciel. Cette conception de la sécurité à deux niveaux favorise un meilleur accès et une plus grande résilience.

Fluency a annoncé une nouvelle phase du développement de son système logiciel révolutionnaire de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), AureumMC. Elle a abouti à l'achèvement d'une solution logicielle hors ligne MNBC de bout en bout hautement sécurisée qui peut être utilisée avec ou sans Secure Element, puis être déployée sur les appareils actuels sans qu'il soit nécessaire de fabriquer de nouveaux appareils mobiles ou de nouvelles cartes SIM.

Étant donné que la solution de Fluency est compatible avec le Bluetooth, la technologie NFC, les codes QR et les cartes, elle peut être utilisée à la fois avec les nouveaux et les anciens appareils, ce qui la rend beaucoup plus accessible et économique.

Au-delà de l'élément de sécurité présent dans les nouveaux appareils mobiles, la solution hors ligne innovante de Fluency offre une sécurité accrue dans les paiements mobiles qui améliore de manière significative le système dans son ensemble. Pour ce faire, elle utilise un protocole de sécurité multicouche et un mécanisme de résolution qui vont au-delà des méthodes de sécurité existantes dans le domaine des paiements mobiles. Elle protège la transaction compromise même dans le cas où une attaque compromet l'élément de sécurité. En outre, elle agit comme une formidable barrière, empêchant la double dépense.

Inga Mullins, directrice générale de Fluency, a déclaré : « Fluency soutient fortement la mise en œuvre d'un euro numérique, c'est pourquoi notre solution logicielle hors ligne a été spécialement conçue pour permettre aux citoyens de l'adopter le plus largement possible et d'y accéder le plus facilement possible. De plus, les utilisateurs n'ont pas besoin de faire d'autres investissements ou de remplacer leurs appareils actuels. »

« Fluency est d'avis que la voie la plus viable vers l'adoption de l'euro numérique est de permettre un accès 24/7 à des paiements hors ligne sûrs et sécurisés par le biais d'un logiciel durable et évolutif, car il fournit un accès de qualité qui n'est pas encombré par un nouveau matériel potentiellement coûteux. Une solution logicielle telle qu'Aureum de Fluency permet de surmonter les lacunes et les limites d'une solution matérielle uniquement, qui peut être limitée à un seul appareil ou à une seule puce. Au contraire, elle permet d'assurer l'accessibilité à tous en toute sécurité. »