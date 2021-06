Le logiciel Rail-Inspector d'Ardenna désormais disponible sur Microsoft Azure Marketplace

Les clients de Microsoft Azure du monde entier ont désormais accès au logiciel Rail-Inspector d'Ardenna pour profiter de l'évolutivité, de la fiabilité et de l'agilité d'Azure afin de piloter le développement d'applications et de déterminer des stratégies commerciales.

HAMPTON, Virginie, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- Ardenna (www.ardenna.com), un leader dans le domaine des logiciels de traitement d'images et d'apprentissage automatique qui génère automatiquement des données objectives et quantifiables à partir d'images aériennes, a annoncé aujourd'hui la disponibilité du Rail-Inspector d'Ardenna sur Microsoft Azure Marketplace, une boutique en ligne proposant des applications et des services à utiliser sur Azure. Les clients d'Ardenna peuvent désormais profiter de la plateforme de cloud computing Azure, productive et fiable, avec un déploiement et une gestion simplifiés. Les clients pourront également bénéficier d'une réduction des temps d'arrêt pour la maintenance, d'une efficacité opérationnelle accrue et d'une meilleure sécurité des travailleurs et des chemins de fer grâce au Rail-Inspector, tout en fournissant un enregistrement visuel et numérique complet de l'état de la voie.