Le logiciel Wondershare est disponible dans Windows Insider Preview

Microsoft Store (anciennement connu sous le nom de Windows Store) est une plate-forme de distribution numérique, appartenant à Microsoft. En 2021, plus de 800 000 applications Windows 10 sont disponibles dans la boutique, et toutes les applications répertoriées doivent être certifiées pour leur compatibilité et leur contenu. Avec Windows Insider Preview, les utilisateurs peuvent découvrir, en avant-première, les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 et expérimenter Filmora et PDFelement dans la prochaine boutique Windows 11.

« Le Microsoft Store est sans aucun doute la principale plate-forme pour les applications Windows. Nous sommes ravis que nos produits y soient répertoriés », a déclaré Tobee Wu, PDG de Wondershare. « Wondershare a pour objectif d'offrir des solutions créatives et simplifiées à tous les consommateurs afin de renforcer leur imagination, leur productivité et leurs processus commerciaux. »

Voici une brève présentation des produits listés par Wondershare dans le Microsoft Store :

Wondershare Filmora : Faites jouer votre imagination

Filmora est un éditeur vidéo intuitif pour tous les niveaux de compétence. Filmora X (Dix) a été lancé à l'automne 2020 et apporte un nouvel éventail d'outils pour offrir aux utilisateurs des expériences exceptionnelles : Le suivi des mouvements, le cadrage clé, le détournement de l'audio et la correspondance des couleurs sont quelques-unes de ses principales fonctionnalités.

Wondershare PDFelement : Peu importe votre PDF, utilisez-le

PDFelement est une solution PDF intuitive et puissante qui simplifie la façon dont les gens créent, éditent et collaborent avec des documents. PDFelement 8, la dernière itération de la famille des éditeurs de PDF, apporte des améliorations de l'interface utilisateur et des performances, le stockage dans le cloud, et des changements clés dans la navigation de sa barre d'outils, augmentant l'efficacité du bureau.

Wondershare est profondément impliqué dans le domaine des logiciels numériques depuis 17 ans et a continuellement introduit des produits de créativité, de productivité et d'utilité dans plus de 200 pays et régions du monde. Pour répondre aux besoins des créateurs, Wondershare prend en compte tous les aspects du montage vidéo, de la conception graphique, de la gestion de documents, de la récupération de fichiers, du transfert de données, etc.

Wondershare a pour objectif de redéfinir les possibilités d'expériences numériques en créant des innovations qui changent la donne pour enrichir les histoires du monde entier.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante, et les solutions que nous proposons sont pratiques et simples. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays dans le monde nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin que, ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

