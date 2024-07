Le luxe gagne le monde entier avec la prévente des HONGQI EH7 et EHS7

PÉKING, 11 juillet, 2024 /PRNewswire/ -- La prestigieuse marque chinoise d'automobiles de luxe HONGQI, dotée d'une riche histoire, fera ses débuts au Goodwood Festival of Speed 2024 du 11 au 14 juillet 2024. HONGQI profitera de cet événement pour lancer les préventes mondiales de ses modèles électriques avancés, l'EH7 et l'EHS7.

Cette année, HONGQI est devenu le partenaire officiel 2024 de Goodwood. Lors de cet événement, le constructeur automobile présentera une exposition statique de cinq modèles. En outre, trois nouveaux modèles énergétiques, les EH7, EHS7 et EHS9, concourront aux côtés de voitures de luxe de classe mondiale dans les courses de côte classiques. Avec des performances puissantes et une conduite exceptionnelle, HONGQI vise à offrir une expérience saisissante à grande vitesse.

Les HONGQI EH7 et EHS7 redéfinissent l'excellence sur le marché des véhicules électriques avec leur autonomie impressionnante de 660 km. Les deux modèles sont dotés d'une technologie avancée de batterie à basse température, qui maintient une capacité presque totale à -10 °C et une capacité utilisable de 90 % à -20 °C. Grâce à la charge rapide de 246 kW, il suffit d'une pause café pour obtenir l'autonomie nécessaire pour effectuer un trajet de Goodwood à Londres. Le puissant moteur électrique à 22 500 tours/minute offre une accélération digne d'une voiture de sport, tandis que les systèmes uniques de roues arrière directrices, de suspension à amortissement variable et de suspension pneumatique offrent une expérience de conduite agile et harmonieuse. Les deux modèles sont conçus et développés selon les normes de sécurité ENCAP, afin de protéger au mieux votre sécurité au volant.

Outre ces performances impressionnantes, l'EHS7 se distingue par un confort et une commodité inégalés. Elle offre une place exceptionnelle avec plus d'un mètre d'espace pour les jambes et la tête, ce qui est idéal pour les passagers de grande taille. Le coussin d'assise de 528 mm, le meilleur de sa catégorie, est fabriqué à partir de mousse à mémoire de forme et garantit un confort et un soutien supérieurs. Les fonctionnalités intelligentes comprennent la commande du véhicule à distance via un smartphone, l'affichage tête haute à réalité augmentée pour des informations en temps réel, et un système d'ouverture du coffre mains libres. L'EHS7 est également dotée d'un système sonore stéréo à 5 voies de pointe comportant 21 haut-parleurs pour une expérience audio immersive. Les HONGQI EH7 et EHS7 combinent parfaitement le luxe et la technologie de pointe et offrent une expérience de conduite haut de gamme qui fixe de nouvelles références dans le secteur. L'EH7 et l'EHS7 ont été spécialement développées et personnalisées.

HONGQI s'engage à fournir des véhicules électriques innovants et de haute qualité aux consommateurs européens. S'appuyant sur un engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité, et sur une philosophie de « meilleure conduite, meilleure vie », HONGQI a pour ambition d'offrir une expérience inégalée à ses clients dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458383/image_5028817_52087929.jpg