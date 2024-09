Le marathon du lac Hengshui 2024 s'est achevé avec succès

La brise s'écoule du bord du lac, quand les coureurs chassent le vent.

HENGSHUI, Chine, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Au fur et à mesure que l'automne s'installe, le marathon du lac Hengshui se réchauffe. Le coup d'envoi du marathon 2024 du lac Hengshui a été donné aujourd'hui à 7h30. 20 000 participants de 26 pays et régions, dont la Chine, l'Éthiopie, le Kenya, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, Singapour, le Japon et la Biélorussie, se sont rassemblés au bord du lac Hengshui pour faire la course ensemble.



Après une compétition intense, Peiyou Feng a remporté le titre de champion du marathon masculin avec un temps de 2:10:13, suivi de près par Zhongrui Guo, qui a remporté la médaille d'argent avec un temps de 2:10:25, et par Tianyu Chen, qui a remporté la médaille de bronze avec un temps de 2:10:26. Chez les femmes, Cuomu Ciren a remporté le championnat du marathon féminin avec un temps de 2:26:47. Xia Zhou et Dan Li ont remporté les médailles d'argent et de bronze avec des temps respectifs de 2:29:59 et 2:32:10.

Benard Kipkorir du Kenya et Atalel Anmut Dargie de l'Éthiopie ont remporté les titres du marathon masculin et féminin en 2:09:57 et 2:23:39 respectivement. L'Éthiopien Mekuant Ayenew Gebre a remporté la médaille d'argent dans le marathon masculin avec un temps de 2:10:06, tandis que l'Érythréen Berhane Tsegay Tekle a remporté la médaille de bronze avec un temps de 2:10:10. Chez les femmes, Volha Mazuronak du Belarus a terminé à la deuxième place avec un temps de 2:25:09, et Derartu Hailu d'Éthiopie a pris la troisième place avec un temps de 2:25:57.

Nous nous réjouissons de nous retrouver à l'occasion du marathon du lac Hengshui 2025.

