Le marché de crédit en ligne FinanZero lève 4 millions de dollars américains dans le cadre d'une nouvelle ronde de financement menée par des investisseurs suédois pour poursuivre son expansion au Brésil

SÃO PAULO, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- FinanZero ( finanzero.com.br ), le principal marché de crédit en ligne au Brésil, annonce aujourd'hui avoir clôturé une ronde de financement de 4 millions de dollars américains, sa quatrième depuis son lancement. La ronde a été menée par les investisseurs suédois VEF, Dunross & Co, Atlant Fonder et Webrock Ventures, qui ont tous déjà investi dans la société. Les recettes serviront à étendre la position de leader de FinanZero sur le marché brésilien.

FinanZero permet aux consommateurs de choisir le prêt qui correspond le mieux à leurs besoins financiers en comparant plusieurs offres d'un réseau de 60 prêteurs en une seule recherche. Avec plus de 1,5 million de demandes de prêt par mois, une base de données croissante de 31 millions de personnes et un volume de prêts générés de 900 millions de réaux brésiliens, la société est tout à fait prête à poursuivre sa croissance. Au cours du premier semestre 2022, les demandes de prêt ont augmenté de 82 % par rapport au premier semestre 2021.

FinanZero a été fondée par la société d'investissement suédo-brésilienne Webrock Ventures et les entrepreneurs suédois Olle Widén et Kristian Jakobsson. Au total, FinanZero a levé 27 millions de dollars américains et les principaux actionnaires sont aujourd'hui Webrock Ventures et VEF.

FinanZero a bâti la force de sa marque au fil des ans et est aujourd'hui la cinquième marque de crédit la plus recherchée sur Google au Brésil. FinanZero est ainsi devenu un important canal d'acquisition de clients pour les prêteurs brésiliens. Ces nouveaux fonds permettront à FinanZero de se concentrer sur le développement de produits et d'approfondir l'intégration technique avec ses partenaires bancaires.

Commentaire d'Olle Widén, cofondateur et PDG de FinanZero :

« Cette ronde de financement témoigne de la force de notre modèle économique et du soutien solide de nos propriétaires, qui partagent notre vision à long terme, à savoir devenir la première plateforme de prêts au Brésil. Ce financement nous permet d'être rentables en 2023.

Notre mission est de responsabiliser les consommateurs brésiliens en leur offrant plus de transparence grâce à un guichet unique pour les prêts, et nous continuerons à démocratiser l'accès au marché de crédit en proposant des prêts plus accessibles aux consommateurs qui avaient auparavant du mal à en obtenir. »

Commentaire de David Nangle, PDG de VEF :

« Nous continuons à soutenir l'équipe de FinanZero dans son parcours de construction du premier marché de crédit au Brésil. Le Brésil reste l'opportunité fintech la plus attrayante au niveau mondial et, dans ce contexte, les prêts constituent la plus grande opportunité avec les économies unitaires les plus avantageuses. Avec un solide bilan de résultats à leur actif, ces capitaux devraient ouvrir la voie à une croissance robuste et continue et à un chemin contrôlé vers la rentabilité pour Olle et son équipe. »

À propos de FinanZero

FinanZero est le premier marché de crédit en ligne au Brésil pour les prêts personnels, les prêts automobiles et les prêts immobiliers. La société fait office de courtier indépendant auprès duquel les consommateurs peuvent choisir le prêt qui correspond le mieux à leurs besoins financiers en comparant plusieurs offres d'un réseau de 60 prêteurs en une seule recherche. Basée à Sao Paulo, FinanZero compte actuellement 75 employés.

Finanzero.com.br.

