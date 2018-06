Le meilleur emploi au monde, World Life Experience, continuera à avoir un impact social positif en 2019

Le groupe de 11 personnes de différentes nationalités participant à ce voyage international développent leur conscience de la diversité sociale et culturelle du monde.

À travers le bénévolat au sein d'organisations non gouvernementales (ONG) locales, le projet encourage des valeurs sociales fondamentales. Dans le même temps, et parallèlement à de nombreuses expériences touristiques, tous frais payés et avec un salaire mensuel (2 500 €), le voyage devient le meilleur emploi au monde.

Le groupe a fait du bénévolat au sein de 14 ONG de villes européennes et asiatiques, travaillant pour des causes importantes : vivant avec des populations dans le besoin, aidant des enfants à risque, apportant leur soutien à des réfugiés et contribuant à des projets de reconstruction et de protection environnementale. Les prochaines destinations seront en Amérique latine et le voyage se terminera en novembre.

Pour Hugo Piñón, l'un des 11 participants de la première édition : « Ce voyage est incroyable. Nous avons été dans plusieurs pays européens ainsi qu'en Thaïlande, au Vietnam et en Malaisie. Nous nous rendrons également sur le continent américain et je suis impatient de continuer à contribuer à la transformation sociale des communautés que nous rencontrerons. »

Les candidatures pour la 2e édition de World Life Experience sont ouvertes jusqu'au 20 juillet 2018. Les personnes souhaitant voyager dans 20 destinations à travers le monde, découvrir différentes sociétés et cultures, avoir un impact social en travaillant avec des ONG, bénéficier de leurs frais payés pendant un an (voyage, transport, nourriture, assurance, hébergement) et recevoir quand même un salaire mensuel, sont invitées à déposer leur candidature à l'adresse :http://www.worldlifeexperience.com.

Arianny Orellanes, qui a participé à la première édition et vivait en Floride avant de commencer ce voyage autour du monde, a déclaré : « C'est le meilleur emploi au monde, et je voyage d'une manière socialement durable. En interagissant avec des sociétés et cultures diverses, avec lesquelles je travaille. Dans le même temps, je vis des expériences intimes sur le terrain et j'ai la chance de rencontrer des personnes enthousiastes. »

Les 20 destinations internationales sont situées sur 5 continents : Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Pérou, Colombie, Costa Rica, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, République tchèque, Grèce, Thaïlande, Cambodge, Malaisie, Indonésie, Japon, Australie et Afrique du Sud. Les participants passeront deux semaines dans chaque ville : 6 jours d'exploration, 6 jours de bénévolat dans des ONG et 3 jours de repos.

