Le meilleur mini PC à moins de 2 000 USD : le GEEKOM A7 est en pré-commande dès maintenant.

TAIPEI, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- En tant que marque leader dans l'industrie des mini PC, GEEKOM a lancé de nombreux produits haut de gamme au cours des deux dernières années. Le dernier né de leur gamme incroyablement diversifiée est le GEEKOM A7 , un système PC 4x4 doté d'une puissante puce AMD Phoenix Ryzen 7040, d'un SSD PCIe Gen4, d'une RAM DDR5-5 600 MHz et de nombreuses autres technologies de pointe.

20240122163237

Le boîtier en aluminium monocoque du GEEKOM A7 ne mesure que 112,4 x 112,4 x 37 mm (0,47 litre). Les coins arrondis et le revêtement argenté mat confèrent au mini PC un look doux mais magnifique, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les femmes. Avec un encombrement inférieur à celui d'un livre, l'A7 s'adapte facilement à tous les types d'agencement de bureau et peut être facilement transporté d'un endroit à un autre.

Malgré sa petite taille, le GEEKOM A7 possède un large éventail de ports, dont un port USB4 de 40 Gb/s, un port multifonction de type C, trois ports USB 3.2 Gen2, un port USB 2.0, deux ports HDMI 2.0, une prise Ethernet de 2,5 Gb/s, un lecteur de carte SDXC et une prise audio combo de 3,5 mm. Vous pouvez le connecter à quatre moniteurs 4K et à tous vos périphériques préférés. Le mini PC est également livré avec un module de réseau sans fil qui prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

L'A7 propose deux options de processeurs : AMD Ryzen 7 7840HS et AMD Ryzen 9 7940HS. Bien que les deux puces disposent de huit cœurs de processeur Zen 4 et d'un iGPU Radeon 780M, ce dernier peut fonctionner à des fréquences plus élevées. Tous les modèles seront livrés avec 32 Go de RAM double canal DDR5-5 600 MHz et un disque SSD PCIe 4.0*4 avec une capacité de 1 To ou 2 To. L'ensemble de matériel parfait de l'A7 vous permettra de vous attaquer à des tâches de productivité complexes et de profiter des titres AAA les plus gourmands en graphisme.

En tant que leader mondial des mini PC verts, GEEKOM est l'une des premières marques de PC à s'engager dans la vision de « l'informatique verte ». Même si le GEEKOM A7 est aussi puissant et polyvalent que de nombreuses tours de bureau grand public, son processeur n'est configuré qu'à 45 W TDP, ce qui signifie que le mini PC consommera le minimum d'électricité lors des tâches informatiques les plus exigeantes, laissant une empreinte carbone beaucoup plus faible sur l'environnement.

Le GEEKOM A7 est disponible en précommande sur le site indépendant de GEEKOM .

Site Web officiel de GEEKOM : https://www.geekompc.com/