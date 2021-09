Le Methanol Institute : Les combustibles liquides auront-ils un rôle à jouer dans la décarbonation de l'UE ?

BRUXELLES, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Methanol Institute (MI) organise un webinaire intitulé « Fit for 55: Key Implications for Liquid Fuels » (Fit pour 55 : Principales répercussions sur les combustibles liquides) le 7 octobre à 13 h (HAEC). Des intervenants de la Commission européenne, de FuelsEurope et d'OCI/BioMCN présenteront le rôle des combustibles liquides dans le cadre du paquet « Fit for 55 ».

En juillet, la Commission européenne a annoncé le paquet « Fit for 55 », un ensemble de 13 initiatives politiques visant à atteindre l'ambition climatique de l'Union européenne. Les instruments de politique modifiés et établis en vertu de ces propositions ont une incidence importante sur le futur marché des combustibles liquides. Dans le webinaire, les intervenants présenteront leurs réflexions sur l'évolution du paysage réglementaire et partageront leurs opinions sur les améliorations potentielles nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone dans l'UE.

Les carburants liquides renouvelables et à faible teneur en carbone, tels que le méthanol, offrent des avantages climatiques immédiats et une marche à suivre claire vers la décarbonation. Leur production peut se faire à partir de diverses sources renouvelables, comme les déchets ménagers solides ou l'électricité renouvelable, et à long terme permettre le remplacement progressif des combustibles fossiles dans les secteurs routier, maritime et aérien. De nombreuses études ont montré que malgré une transition la plus rapide possible vers les véhicules électriques, la neutralité carbone dans l'UE exigera la contribution de carburants liquides renouvelables et à faible teneur en carbone. Ils permettent une transition énergétique accélérée qui se développe jusqu'aux segments de mobilité difficiles à électrifier, comme le transport et la livraison longue distance. Des questions importantes ont été soulevées quant à la mesure dans laquelle l'ensemble « Fit for 55 » reconnaît la contribution essentielle des carburants liquides renouvelables et à faible teneur en carbone.

Alors que l'intégration continue de ces carburants générera des avantages climatiques dans l'ensemble du secteur des transports, leur rôle sur la voie de la décarbonation de l'UE est contesté. Leurs avantages climatiques sont reconnus par la directive sur les énergies renouvelables, mais leur futur dans le mix énergétique de l'UE est menacé par les normes d'émissions de CO2. Le paquet « Fit for 55 » permet-il vraiment aux combustibles liquides à faible teneur en carbone d'être efficaces face au changement climatique ? Réponse à cette question et plus encore dans le webinaire « Fit for 55: Key Implications for Liquid Fuels ».

À propos de MI

Le Methanol Institute (MI) est l'association commerciale mondiale de l'industrie du méthanol, représentant les principaux producteurs, distributeurs et entreprises technologiques du monde. Fondée en 1989 à Washington DC, le MI représente aujourd'hui ses membres dans cinq bureaux à travers le monde à Washington DC, Beijing, Bruxelles, Delhi et Singapour.

