Le ministère britannique de la défense choisit TrellisWare Technologies, leader dans le développement de formes d'onde, pour la fourniture de plus de 5 000 radios

Dans le cadre de ce projet, l'armée britannique déploiera les radios tactiques de TrellisWare utilisant ses meilleures formes d'onde TSM® et Katana™, fournissant ainsi à l'armée les systèmes MANET (Mobile Ad-Hoc Networking) les plus récents et les plus avancés, résilients et interopérables disponibles sur le marché.

SAN DIEGO, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- TrellisWare, leader mondial des formes d'ondes résilientes et des radios tactiques interopérables, a annoncé aujourd'hui que la société, par l'intermédiaire de son partenaire britannique Blacktree Technologies, a été sélectionnée par le ministère britannique de la Défense pour fournir des radios tactiques TrellisWare.

L'évaluation approfondie et la sélection spécifique des radios et des formes d'onde de TrellisWare s'alignent parfaitement sur la stratégie émergente du ministère de la Défense en matière de formes d'onde et démontrent une fois de plus son approche concertée pour moderniser de manière abordable, mais optimale, les réseaux de défense britanniques au rythme et au niveau d'exigence exigés par les menaces mondiales actuelles.

Les avantages technologiques de la suite de produits TrellisWare, associés au fait que les solutions sont éprouvées et totalement interopérables avec les systèmes de communication des autres pays de l'OTAN, ont joué un rôle important dans la décision du ministère de la défense de travailler avec TrellisWare.

« Nous sommes honorés de travailler avec le ministère de la défense et l'armée britannique pour renforcer leur infrastructure de communication et contribuer à la réussite des missions à venir », déclare Metin Bayram, PDG de TrellisWare Technologies. « L'utilisation stratégique des formes d'onde de TrellisWare apportera la résilience et la couverture étendue nécessaires pour maintenir des communications claires et cohérentes dans les environnements spectraux contestés et encombrés qu'ils rencontreront certainement sur les champs de bataille d'aujourd'hui et de demain. »

Les systèmes TrellisWare fournissent des informations sur la voix, les données et la localisation par l'intermédiaire d'un réseau de relais Barrage™ unique en son genre, qui permet d'atteindre plusieurs centaines de nœuds dans un seul canal de radiofréquence, pour une utilisation extrêmement efficace d'un spectre très limité. Cela devrait permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs individuels d'accéder à des services d'aide à la décision sur le champ de bataille par rapport à d'autres solutions proposées aujourd'hui sur le marché des communications tactiques.

À propos de TrellisWare Technologies, Inc.

Fondée en 2000 et basée à San Diego, en Californie, TrellisWare Technologies, Inc. est le leader mondial des formes d'onde résilientes et des radios tactiques interopérables, qui vont des produits radio à petit facteur de forme aux solutions entièrement intégrées. Les formes d'onde de TrellisWare constituent la norme industrielle pour les communications résilientes des réseaux mobiles ad hoc (MANET) qui contribuent à assurer le succès des missions dans les espaces de combat hautement contestés d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez appeler le 858-753-1600 ou écrire à [email protected].

