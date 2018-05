Le ministère de la Justice saoudien accueille la forte hausse du nombre d'avocats dans le royaume comme un « véritable bienfait »

Le ministère de la Justice saoudien a rendu hommage aujourd'hui aux jeunes femmes et jeunes hommes du royaume ayant choisi de faire carrière dans le domaine du droit, alors que certains chiffres montrent une augmentation significative du nombre d'avocats dans le pays.

Le ministère a déclaré que le décompte interne des autorisations émises pour la pratique du droit reflétait une augmentation marquée et « bienvenue » du nombre d'avocats au sein du système judiciaire du royaume. Le nombre d'autorisations de pratique du droit accordées l'année passée montre une hausse de 34% par rapport aux chiffres publiés en 2016, et le ministère estime que cette tendance se poursuivra.

« Nous avons émis un total de 1 988 autorisations de pratique du droit depuis début 2015 », a affirmé le ministère de la Justice. « Près de 45% de ces autorisations ont été accordées rien qu'en 2016 - soit 775 autorisations, 692 pour des hommes et 83 pour des femmes. Cette tendance bienvenue représente un véritable bienfait pour notre système judiciaire et fait en particulier écho aux mesures d'efficacité du ministère, conformes au Programme de transformation nationale et à la Vision 2030 du pays. »

Le ministère a invité les femmes sortant de l'école dans tout le royaume à envisager une carrière au sein du système judiciaire, citant en exemple l'augmentation encourageante du nombre d'autorisations accordées à des femmes dans les cinq dernières années.

« En 2013, le royaume d'Arabie saoudite ne comptait que 10 avocates agréées », explique le ministère. « Aujourd'hui, 221 femmes sont officiellement enregistrées auprès du ministère et représentent des clients dans les tribunaux nationaux. »

Alors que l'Arabie saoudite a cherché à diversifier son économie pour limiter sa dépendance au pétrole au travers du Programme de transformation nationale et de la Vision 2030, le gouvernement s'est penché sur son appareil judiciaire, invitant le ministère de la Justice à optimiser ses processus et à assouplir la bureaucratie en faveur des particuliers et des entreprises. Nombre des réformes du ministère ont vu la mise en place de tribunaux spécialisés exigeant des praticiens du droit qu'ils disposent de compétences très spécifiques. Le ministère pense que ces besoins ont entraîné une certaine demande en ce qui concerne les avocats - et, par conséquent, une hausse de leur nombre - au sein du royaume.

Après l'obtention de leur diplôme de droit et une formation professionnelle de trois ans, les Saoudiens peuvent sans délai demander une autorisation de pratique de la part du ministère de la Justice. La personne ainsi agréée a alors autorité pour représenter des clients auprès des tribunaux saoudiens et proposer des services juridiques. Pour apporter son aide dans le cadre de l'augmentation de la demande relative aux avocats pouvant intervenir au sein de tribunaux spécialisés, le ministère a créé le Law Training Center (centre de formation juridique). Un grand nombre d'étudiants formés dans ce centre ont fondé des cabinets juridiques spécialisés dans tout le royaume - un fait qui, selon le ministère, permet aux particuliers et aux organisations de bénéficier plus facilement de l'assistance juridique dont ils peuvent avoir besoin.

L'un des domaines dans lesquels la demande d'assistance juridique a augmenté est celui des litiges commerciaux.

« La croissance du secteur privé en Arabie saoudite nous a permis d'ouvrir un cabinet consacré aux litiges commerciaux », a commenté Mohammad, avocat agréé avec cabinet privé, « et nous avons désormais accès au système juridique commercial que le ministère de la Justice a lancé en octobre 2017. Il s'agit d'une avancée majeure pour nous, car cela facilite notre travail et nous permet d'accélérer considérablement la procédure de règlement des différends pour nos clients. »

SOURCE Saudi Ministry of Justice