Le ministère de la Santé d'Abou Dabi et le Fred Hutchinson Cancer Center collaborent dans le domaine de la recherche sur le cancer et de la prévention personnalisée

ABOU DABI, ÉAU, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Santé d'Abou Dabi (DoH), régulateur du secteur des soins de santé dans l'émirat, ainsi que l'Abu Dhabi Public Health Center (ADPHC), annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (« MOU ») avec le Fred Hutchinson Cancer Center (Fred Hutch), l'une des principales institutions de recherche sur le cancer dans le monde qui compte parmi ses rangs trois lauréats du prix Nobel.

S.E. Mansoor Al Mansoori avec le Dr Thomas Lynch, président et directeur du Fred Hutch

En associant l'infrastructure unifiée de données cliniques et génomiques d'Abou Dabi, ses capacités souveraines en matière d'IA et ses environnements de données régis au moteur de recherche mondialement reconnu du Fred Hutch, les collaborations qui en découleront ouvriront la voie à une réduction de la distance entre la découverte scientifique et le bénéfice pour les patients, pour la communauté d'Abou Dabi et au-delà.

Parmi les collaborations prévues, les deux organisations envisageront de tirer parti du système de santé intelligent d'Abou Dabi et de superposer la science de classe mondiale du Fred Hutch à la base de données sûres, de haute qualité et réelles qu'Abou Dabi a construite. Cette fondation comprend le programme pionnier de biopsie liquide de l'émirat lancé l'année dernière, l'une des premières initiatives nationales de ce type dans le monde. Outre les travaux d'Abou Dabi sur la détection précoce de multiples cancers par l'IA et le plus grand programme de génomique des populations cliniquement intégré au monde, avec près d'un million de génomes séquencés, le programme de recherche de l'Université d'Abou Dabi a pour objectif d'améliorer la qualité de la vie des personnes âgées.

Lors de sa visite au centre, S.E. Mansoor Ibrahim Al Mansoori, président du DoH, a déclaré : « Le cancer est l'un des principaux défis de santé de notre époque, et les progrès dépendent de la combinaison d'une science de classe mondiale avec des données à l'échelle de la population, de l'IA avancée et de la recherche. À Abou Dabi, nous avons mis en place un système de santé basé sur l'IA qui « soigne avant de guérir, en assurant la prévention à l'échelle de la population. Nous avons déjà des taux de détection précoce du cancer parmi les plus élevés au monde et, grâce à notre partenariat avec le Fred Hutchinson Cancer Center, nous nous engageons à faire bénéficier les habitants d'Abpu Dabi et d'ailleurs de ces avancées ».

« Ce protocole d'accord entre le Fred Hutch Cancer Center et le ministère de la Santé d'Abou Dabi souligne la puissance de la collaboration dans la prévention et le traitement du cancer », déclare Thomas Lynch Jr, MD, président et directeur du Fred Hutch et titulaire de la chaire Raisbeck. « Nos organisations partagent un engagement profond pour la recherche et pour fournir les plus hauts niveaux de prévention, de diagnostic et de soins du cancer à nos communautés, et nous sommes ravis d'apporter notre expertise, nos outils et nos ensembles de données pour identifier des approches uniques pour les soins et la recherche sur le cancer dans la poursuite de nos objectifs les plus audacieux. »

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