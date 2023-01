Le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales présente à l'industrie les dernières informations relatives au Future Minerals Forum 2023 (FMF 2023)

En seulement deux ans, le FMF est devenu un événement incontournable sur le calendrier mondial des minéraux et des métaux

RIYADH, Arabie saoudite, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales (MIM) de l'Arabie saoudite a annoncé aujourd'hui les derniers détails du deuxième Future Minerals Forum (FMF), qui aura lieu du 10 au 12 janvier au Centre international de conférence du Roi Abdulaziz à Riyad.

Les organisateurs ont annoncé que l'événement est sous le patronage de Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Le premier FMF a attiré plus de 7 500 délégués en présentiel et de manière virtuelle de plus de 50 pays, qui ont entendu 150 leaders de l'industrie. Selon les inscriptions actuelles, le FMF 2023 semble encore plus prometteur, avec une fréquentation prévue de plus de 13 000 personnes et avec des délégués venant de 130 pays pour écouter plus de 200 conférenciers de classe mondiale.

Le FMF a été conçu comme un « guichet unique », qui met en lumière la super-région minière émergente qui s'étend de l'Afrique à l'Asie centrale. Il réunit des leaders mondiaux de l'industrie des minéraux et des métaux, notamment des gouvernements, des investisseurs, des explorateurs et des exploitants du monde entier.

Les temps forts de l'événement de trois jours comprennent une table ronde ministérielle et la conférence, qui a réuni 60 délégations gouvernementales de haut niveau et des organisations non gouvernementales impliquées dans le secteur minier.

La table ronde ministérielle vise à établir un consensus sur l'avenir de la super-région minière, qui comprend l'Afrique, l'Asie de l'Ouest et l'Asie centrale, et sur le rôle de la région dans l'industrie mondiale des minéraux et des métaux.

Le FMF 2023 comprendra également de nombreuses séances informelles de mobilisation et de réseautage.

Cette année est marquée par une nouveauté : le FMF a ajouté un certain nombre de fonctionnalités demandées par les participants de l'année dernière, y compris une exposition sur l'industrie et la technologie et le pavillon saoudien, un stand multimédia et interactif conçu pour accompagner les investisseurs et les opérateurs lors de leur parcours, de l'intérêt à l'investissement, l'exploration et l'exploitation.

À propos des nouvelles caractéristiques du FMF, Son Excellence Al-Mudaifer a déclaré : « Nous sommes ravis de la réponse de l'industrie à l'exposition et nous nous attendons à ce qu'elle soit très suivie. Nous sommes également reconnaissants à tous les principaux catalyseurs du gouvernement d'Arabie saoudite, qui se sont associés pour créer ce pavillon. Il sera plus simple pour les investisseurs potentiels de recueillir des informations et de commencer le processus d'investissement dans les minéraux et les métaux dans le Royaume. »

