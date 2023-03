Le ministre d'État irlandais aux Transports et l'ambassadeur d'Irlande au Japon visitent le bâtiment du groupe Nippon Express

TOKYO, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 14 mars, NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. a accueilli dans le bâtiment du groupe Nippon Express M. Jack Chambers, ministre d'État au ministère des Transports, M. Damien Cole, ambassadeur d'Irlande au Japon, et trois autres dignitaires d'agences irlandaises, dont l'IDA Ireland.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202303224136-O1-T4wLw41V

Deuxième à partir de la gauche : M. Damien Cole ; deuxième à partir de la droite : M. Jack Chambers

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202303224136/_prw_PI2fl_M3NA685R.jpg

Le groupe Nippon Express a créé Nippon Express (Ireland) Ltd. en mars 1992 en tant que filiale locale en Irlande. Au cours des 30 années qui ont suivi, Nippon Express a entrepris diverses activités, notamment le transport de fret aérien et maritime, l'entreposage et les déménagements à l'étranger, et a tissé des liens étroits avec l'Irlande.

L'objectif de cette visite était de renforcer les liens économiques bilatéraux entre l'Irlande et le Japon et d'expliquer les politiques du gouvernement irlandais visant à attirer les investissements, dans le cadre de la tradition du gouvernement irlandais de se rendre dans les pays partenaires à l'occasion de la fête nationale de l'Irlande, la Saint-Patrick (17 mars). Le président Mitsuru Saito et d'autres responsables du groupe Nippon Express ont accueilli la délégation irlandaise au siège du groupe et ont eu une discussion amicale avec les visiteurs sur le renforcement des relations avec l'Irlande à l'avenir.

Le groupe Nippon Express reste déterminé à étendre son réseau mondial et à fournir des services logistiques de haute qualité à ses clients dans le monde entier.

Site Internet de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express :

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.