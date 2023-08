Le MOCAUP de Shenzhen accueille Ding Yi : Cross Galaxy

SHENZHEN, Chine, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Le musée d'art contemporain et d'urbanisme de Shenzhen (« SZ MOCAUP ») annonce la présentation d'une exposition intitulée « Ding Yi : Cross Galaxy », qui se tiendra du 16 août au 15 octobre 2023. Cette exposition brise la narration linéaire du temps, en sélectionnant plus de 60 œuvres classiques de la série « Cross » de Ding Yi depuis les années 1980, plongeant dans les créations de l'artiste sur plus de 30 ans, sous différentes perspectives. De nouvelles peintures, installations et œuvres d'art numérique créées par Ding Yi spécialement pour Shenzhen seront également présentées.

Ding Yi est connu comme un artiste abstrait géométrique qui utilise le caractère « + » et des grilles. Ces symboles, qui rappellent les formules mathématiques, sont devenus le symbole esthétique de l'art de Ding Yi au cours des 30 dernières années.

Son art abstrait est né en 1988. Les années 80 ont été pour l'art contemporain chinois un immense laboratoire dans lequel ont émergé toutes sortes de formes artistiques avant-gardistes et expérimentales, surfant sur la vague des politiques de réforme et d'ouverture. Témoin d'une rupture avec le passé et d'une subversion des valeurs dans lesquelles la nouveauté elle-même est considérée comme une vertu, Ding Yi a pris ses distances avec cette frénésie. Il s'est lancé à la recherche de choses triviales, petites, humbles et insignifiantes, qu'il est difficile de considérer comme des matériaux artistiques. Il a trouvé les symboles « x » et « + », que le public connaît mais n'ont pas de signification spécifique. Ces symboles peuvent être considérés comme un rejet de l'expression de la valeur et des conventions qui s'y rattachent.

L'exposition personnelle de Ding Yi, organisée par Yongwoo Lee, est une sorte d'autobiographie qui retrace l'ensemble du processus artistique de Ding Yi au cours des 35 dernières années, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Plutôt que de présenter l'œuvre de Ding Yi selon la méthode chronologique habituelle, l'exposition s'articule autour des chapitres suivants : « Sens et absence de sens », « Vivre et dériver », « Abstraction figurative » et « Êtres vivants ». Au-delà du tableau de « peintures aux motifs denses », l'exposition présente un changement important dans son travail, dans lequel la beauté de l'espace négatif émerge progressivement. En particulier, un ventilateur suspendu dans l'air en forme de « + » est présenté, élargissant l'expression tridimensionnelle du « x » qu'il a présentée dans ses sculptures et installations antérieures. L'art de Ding Yi, qui est parti du signe de la croix, est donc une galaxie croisée et une épopée où la vie respire.

