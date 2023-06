Le modèle innovant IPS, les solutions d'alimentation et les véhicules électriques de Litheli brillent aux expositions Intersolar et SPOGA+GAFA

COLOGNE, Allemagne, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Litheli, jeune pionnier des solutions innovantes en matière d'énergie et d'outils, est fier d'annoncer sa réussite dans deux salons influents d'Allemagne : Intersolar et SPOGA+GAFA. En tant que marque guidée par l'innovation, Litheli a captivé le public avec son modèle révolutionnaire INFINITY POWER SHARE (IPS) et ses produits de pointe, redéfinissant la façon dont l'énergie est générée, stockée, échangée et utilisée dans diverses situations.

new_photo 2

« Nous sommes ravis de présenter notre gamme de produits révolutionnaires à Intersolar et à SPOGA+GAFA », a déclaré Jonas Orbke, directeur général de Litheli Europe. « Litheli s'engage à fournir aux individus une solution intégrée pour la production, le stockage, l'interchangeabilité et l'utilisation de l'énergie. Notre écosystème basé sur un système d'alimentation modulaire, des outils et des appareils ménagers représente une nouvelle ère de performance, de commodité et de durabilité. »

Intersolar Europe est le plus grand salon mondial de l'industrie solaire, qui se tient dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande plateforme du secteur énergétique du continent. SPOGA+GAFA, quant à lui, est connu comme le plus grand salon de jardinage au monde, réunissant les passionnés de jardinage et les principaux acteurs de l'industrie verte mondiale, présentant des idées fraîches, des innovations et des tendances du monde entier, couvrant divers aspects du secteur. La présence de Litheli à ces expositions prestigieuses souligne l'engagement de la marque en faveur de l'innovation et sa position à l'avant-garde des industries des nouvelles énergies et des outils.

L'innovation la plus brillante de Litheli, le modèle unique INFINITY POWER SHARE (IPS), était au cœur des salons Intersolar et SPOGA+GAFA. Ce modèle révolutionne la façon dont l'énergie est utilisée, en offrant des solutions d'alimentation flexibles et indépendantes pour diverses situations, et sert de base à la gamme d'outils alimentés par batterie de Litheli, y compris les plateformes U4, U20 et U56. Conçus pour une nouvelle génération qui vise la compatibilité, la simplicité, la polyvalence et une valeur élevée, ces outils illustrent l'engagement de Litheli en faveur de l'innovation.

Parmi les autres points forts, citons les deux nouveaux produits très attendus de Litheli, la centrale électrique portable Eclair1000 et le véhicule électrique eWagon W1 Pro. S'appuyant sur le modèle innovant IPS, avec une vaste capacité de 921 Wh et l'utilisation modulaire de deux batteries détachables de 74 Wh, l'énergie de l'Eclair1000 peut être partagée lors d'activités de plein air, même en cas de coupure de courant. Le temps de charge incroyablement rapide de 55 minutes de l'Eclair1000, sa compatibilité avec la recharge solaire et le contrôle intelligent des applications permettent une plus grande efficacité et une expérience d'utilisation de l'énergie plus intelligente. L'eWagon W1 Pro, le premier chariot utilitaire alimenté par batterie au monde, redéfinit l'industrie des véhicules de camping. Doté d'une capacité de 200 litres et d'une remarquable capacité de charge, l'eWagon W1 Pro offre un vaste espace de stockage et une capacité de transport impressionnante pour divers scénarios tels que le camping, les aventures en plein air ou le transport d'équipements lourds. L'Eclair1000 sera bientôt disponible à l'achat dans des pays tels que les États-Unis, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et l'eWagon W1 Pro sera bientôt disponible et commercialisé par le biais de projets de crowdfunding en Amérique du Nord et en Europe.

La présence de Litheli à Intersolar et à SPOGA+GAFA marque une étape passionnante dans sa quête de solutions énergétiques pionnières et de durabilité en Europe. En mettant en avant ses produits exceptionnels tels que l'Eclair1000 et l'innovant eWagon W1 Pro, Litheli fascine le public et s'impose fermement comme un précurseur dans le domaine dynamique de l'énergie et des outils.

Pour les demandes des médias et de plus amples informations, veuillez contacter :

Jingle Liang

[email protected]

À propos de Litheli :

Fondée en 2017, après 3 ans de planification des produits, de R&D et d'innovation en matière de brevets, Litheli a été officiellement mise en service en 2020, et a maintenant étendu ses équipes dans 4 villes à travers la Chine, et 3 sites à l'étranger. Avec pour mission d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des nouvelles énergies et de promouvoir la révolution des scénarios énergétiques, Litheli a été acclamé pour sa technologie innovante et la conception de ses produits qui ont fait date. Grâce au modèle unique INFINITY POWER SHARE (IPS) et à une gamme d'outils alimentés par batterie pour toutes les situations, Litheli continue de révolutionner le secteur de l'énergie et de répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107346/new_photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107345/2.jpg

SOURCE Litheli