Le module 5G SIM8202G-M2 de SIMCom accélère l'Internet of Everything

Les modules 5G de SIMCom ont été utilisés dans les robots intelligents du cloud 5G, qui sont les meilleurs transporteurs quand il s'agit de mettre en pratique les fonctionnalités techniques avancées des réseaux 5G, comme le haut débit et les brefs temps d'attente. Grâce aux modules 5G, les chargements d'images, de vidéos et de données de capteur extraites par le robot peuvent être transmis au « cerveau » intelligent du cloud, afin d'accroître le niveau d'intelligence et la capacité de service du robot. Les robots intelligents du cloud constituent un atout de service de plus en plus important dans la communauté, les soins médicaux, le commerce de détail et d'autres secteurs.

2 Vidéo HD 4K/8K

Le serveur de vidéo 5G rend le télé-enseignement possible. La vidéo HD 4K/8K générée par la technologie 5G ainsi que la scène virtualisée combinée à la réalité virtuelle/augmentée peuvent visualiser du contenu d'apprentissage abstrait, procurer aux étudiants une expérience d'apprentissage immersive que les manuels scolaires traditionnels ne peuvent pas leur offrir, et encourager les étudiants à acquérir des connaissances et à renforcer leur confiance en soi quant à leur savoir. Parallèlement, une grande partie de l'équipement expérimental et de formation n'est pas accessible au grand public en raison des restrictions dues au prix. En mettant sur pied un laboratoire virtuel sur un ordinateur multimédia, les étudiants peuvent pleinement utiliser l'équipement virtuel et améliorer efficacement leur apprentissage.

3 Les boîtiers 5G autorisent la diffusion en tout lieu et en tout temps

Auparavant, la qualité de l'image des vidéos d'émission en direct, limitée par les connexions réseau, était plutôt faible et la préparation du câblage de fibre a pris beaucoup de temps. Or, l'utilisation du module 5G de SIMCom dans les boîtiers 5G a autorisé la diffusion HD continue en direct. Elle en réduit effectivement le coût, ce qui rend les interactions en temps réel possibles.

4 Passerelles industrielles

Le module 5G SIM8202G-M2 de SIMCom a été utilisé dans la passerelle industrielle 5G, ce qui peut aider les utilisateurs à accéder rapidement à l'Internet haute vitesse et à transmettre des données de façon sûre et fiable. Il est compatible avec le système de gestion de l'énergie (SGE), le système d'exécution de la fabrication et le processus de production des entreprises de fabrication et de traitement, l'acquisition du signal et la transmission des données, ce qui se traduit par l'automatisation de l'industrie.

5 Le CPE connecte plus d'appareils au réseau

SIMCom et Coolpad ont conjointement lancé un CPE (matériel d'abonné), ce qui résout efficacement le problème de l'application du dernier kilomètre. Il convertit le signal réseau en signal Wi-Fi, autorisant ainsi la connexion de plus d'appareils au réseau. Grâce à ce CPE, vous pouvez naviguer sur Internet à partir de téléphones mobiles, d'iPads et d'ordinateurs portables, et apprécier l'expérience de l'Internet ultra-rapide que procure la 5G.

À propos de SIMCom

SIMCom Wireless Solutions Limited est un leader mondial dans l'espace des modules cellulaires, pleinement engagé à fournir des modules LPWA, 4G, Smart Modules, C-V2X et 5G partout dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.simcom.com

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/1248492/Application_SIMCom_5G_module_SIM8202G_M2_terminal.mp4

