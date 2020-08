Le module 5G SIM8202G-M2 de SIMCom fait ses débuts dans le monde

Le SIM8202G-M2 est un module 5G multibandes de petite taille qui prend en charge la mise en réseau NSA/SA et couvre toutes les bandes de fréquences des principaux exploitants de réseau du monde entier. Il adopte l'interface M2 standard et son jeu de commandes AT est compatible avec les modules SIM7912G/SIM8200X-M2, minimisant le coût d'investissement et accélérant le lancement sur le marché pour les clients. Comparé aux autres modules 5G, il est considérablement amélioré dans les aspects suivants.

1. Nouvelle conception à 4 antennes

Le SIM8202G-M2 adopte une nouvelle conception à 4 antennes qui augmente efficacement la capacité de communication, envoie et reçoit des données de manière active, et maintient une vitesse et une stabilité élevées des données.

2. Taille ultra compacte

Le SIM8202G-M2 ne fait que 30*42mm. La réduction de la taille présente des défis importants en matière de technologie et de conception des procédés. L'augmentation des composants internes signifie une configuration plus dense des composants, et, par conséquent, une largeur d'acheminement limitée de la ligne d'alimentation, une isolation et une protection plus dures de la ligne de signaux à haut débit, de la ligne sensible aux RF, du signal d'horloge et un acheminement plus dur de l'impédance contrôlée. Par conséquent, SIMCom a optimisé régulièrement la conception et supprimé les conceptions redondantes. Des composants dont les dimensions de boîtier sont plus petites, les performances plus élevées et la qualité plus fiable sont adoptés pour répondre efficacement aux exigences multi-bandes/haute performance/haut débit/multi-systèmes des modules 5G.

3. La grande surface de cuivre exposée facilite la dissipation thermique

La vitesse de transmission des modules 5G est considérablement augmentée. Les augmentations de la consommation énergétique par l'unité centrale, l'émetteur-récepteur RF et le PA RF génèrent toutes davantage de chaleur dans les modules. Pour garantir la stabilité de fonctionnement du module pendant une longue période, la conception du SIM8202G-M2 tient pleinement compte de l'agencement des composants thermiques en s'assurant que les principaux composants thermiques ont suffisamment de trous dans la base. Par ailleurs, une grande surface de cuivre exposée est conçue à l'arrière du module pour faciliter la dissipation thermique du module par le gel de silice.

Le SIM8202G-M2 est caractérisé par une transmission à grande vitesse et une faible latence. Il peut être largement utilisé dans les terminaux pour la vidéo 4K/8K HD, VR, AR, CPE, IoV et IIoT.

À propos de SIMCom

SIMCom Wireless Solutions Limited est un leader mondial dans l'espace des modules cellulaires, pleinement engagé à fournir des modules 2G/3G, LPWA, 4G, Smart Modules, C-V2X, 5G partout dans le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.simcom.com, LinkedIn, Twitter et Facebook.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1224912/SIMCom_5G_module_wireless.mp4

Related Links

http://www.simcom.com



SOURCE SIMCom