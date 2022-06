Le module de la série Niwa de Jolywood Solar vole la vedette au salon Genera en tant que produit solaire distribué

MADRID, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Genera 2022 - Le salon de l'énergie et de l'environnement, l'une des plus grandes plateformes commerciales pour l'industrie de l'énergie propre, a eu lieu du 14 au 16 juin. Célébrant son 25e anniversaire, l'événement était bondé de fabricants présentant leurs derniers produits.

En tant que leader de la technologie TOPCon, Jolywood Solar a présenté ses modules distribués et ses modules de haute puissance de la série Niwa afin de montrer sa technologie avancée de type n et ses solutions intelligentes, ce qui a attiré l'attention des experts et des visiteurs du monde entier.

Jolywood Solar a présenté des modules TOPCon de type n à l'exposition, à savoir JW-HD108 (Niwa Series), JW-HD144N, et JW-HD132N, équipés respectivement d'un wafer de 182 mm et 210 mm. Ils intègrent les avantages d'une haute efficacité, d'une puissance élevée, d'une faible dégradation et d'une grande fiabilité, et adoptent une bifacialité de 80±5 % et un coefficient de température de -0,31 %/W.

Grâce à sa perspicacité et à de nombreuses recherches, Jolywood Solar a introduit différents produits pour répondre aux différentes demandes du marché. JW-HD108 est le dernier membre de la famille de la série Niwa, qui se targue d'une structure bifaciale en verre et d'un design esthétique entièrement noir pour offrir une efficacité de 22 % et la puissance de 425 W. Ce module « à l'énergie énorme et au corps minuscule » vise le marché distribué, utilisé pour les toits des bâtiments résidentiels et commerciaux/industriels. JW-HD144N et JW-HD132N qui mesurent respectivement 182 mm et 210 mm, ont une puissance supérieure d'environ 700 W. Ces modules sont conçus pour les centrales électriques à grande échelle, avec un gain de production d'énergie supplémentaire et une grande fiabilité, permettant au module de bien fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes, notamment dans les zones désertiques.

Le marché de l'énergie solaire distribuée a connu un essor ces dernières années. Jolywood Solar a été à l'avant-garde de l'industrie et a produit la série Niwa pour répondre à la demande du marché distribué grâce à l'innovation technologique constante, un contrôle de qualité strict et l'ensoleillement de la maison. L'Espagne est l'un des plus grands marchés solaires en Europe avec un énorme potentiel. Jolywood Solar a fourni des modules de la série Niwa à des milliers de familles et continuera à y travailler pour faire bénéficier toute l'humanité d'une énergie propre.

