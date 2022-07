Le module léger 2.0 de Jinergy stimule la mise à niveau des bâtiments écologiques en Europe

TAIYUAN, Chine, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L'une des principales voies pour atteindre l'objectif de zéro émission de carbone et améliorer la structure énergétique dans la région européenne est de développer des bâtiments économes en énergie. En tant que société chinoise à capitaux publics spécialisée dans les nouvelles énergies et fortement présente sur le marché européen, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (« Jinergy » ou « Société ») s'est toujours consacrée à la réduction des coûts et à l'amélioration de l'efficacité en se basant sur l'hétérojonction à haut rendement (HJT) et a récemment lancé ses produits de la série Univers et Développement, y compris les nouveaux produits de modules légers 182 mm améliorés qui sont plus adaptés au marché des produits distribués, fournissant une nouvelle solution de haute qualité pour le développement de bâtiments économes en énergie en Europe.

Les bâtiments verts font partie intégrante du marché des produits distribués et constituent l'un des secteurs clés auxquels Jinergy accorde une attention particulière. Les modules PV légers du nouveau type, avec la caractéristique de légèreté et les excellentes caractéristiques développées à partir des modules ordinaires, peuvent non seulement répondre aux demandes du marché des produits distribués mais aussi éliminer les points sensibles existant dans les modules ordinaires, comme le poids élevé, la grande surface, la difficulté à s'adapter à la capacité de charge d'un toit et l'exploitation et la maintenance en phase ultérieure, ainsi que garantir la rentabilité des clients et la fiabilité des produits. Le poids et la taille considérablement optimisés ainsi que l'installation, l'exploitation et l'entretien pratiques permettent aux nouveaux produits d'avoir de vastes applications et surtout des avantages dans la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux des usines. Actuellement, la série de modules légers 1.0, lancée pour la première fois, a fait une véritable avancée dans son expédition en Asie du Sud-Est, dont les bonnes qualités telles que la réduction des coûts des intrants et l'amélioration de l'efficacité de la production d'électricité par foyer ont été bien acceptées par les clients de la région d'Asie du Sud-Est, injectant constamment une nouvelle vitalité dans la transformation à faible émission de carbone de cette région.

Tout en développant des bâtiments écologiques, l'Europe est confrontée à deux problèmes. Le premier est le coût élevé de la main-d'œuvre qui augmente considérablement les dépenses d'installation et d'exploitation et de maintenance à des stades ultérieurs. D'autre part, les exigences élevées en matière de sécurité, de degré d'esthétique, de rentabilité et d'empreinte carbone des produits, qui diminuent considérablement le nombre de produits PV conformes aux normes et réduisent encore plus les options sur le marché.

La toute nouvelle version 108 des modules légers récemment lancée par Jinergy est une mise à niveau de ceux de la série de modules légers 2.0, qui adoptent des plaquettes de silicium de grande taille (182 mm), améliorant la puissance à 415 W et le rendement à 21,3 % et se concentrant davantage sur les demandes du marché européen pour une installation de haute qualité. Il convient de mentionner que ce tout nouveau module de la taille d'un module standard dans l'industrie ne pèse que 15,5 kg et que ce poids léger optimisé diminue de plus de 25 % par rapport à celui d'un produit du même type et est capable de satisfaire les demandes de la plupart des toits pour des conceptions d'installation. En ce qui concerne le poids, le poids d'un produit courant distribué sur le marché est d'environ 21 kg, ce qui est également le poids raisonnable reconnu par l'industrie pour une personne seule, et le poids du nouveau produit (15,5 kg seulement) diminue encore la difficulté d'installation, d'utilisation et d'entretien par une personne seule et réduit les coûts de main-d'œuvre correspondants. En ce qui concerne la sécurité, le nouveau produit a passé le test de charge de 25 mm de grêle et a atteint les exigences de charge pour la face avant (5 400 Pa) et la face arrière (2 400 Pa), ce qui peut faire face à la plupart des conditions climatiques. La puissance de 415 W et l'efficacité de la production d'énergie de 21,3 % font que les nouveaux produits appartiennent au premier échelon des produits distribués, ce qui peut apporter aux clients des bénéfices plus élevés en matière de production d'énergie. Pour les nouveaux produits modulaires légers de 182 mm, l'aspect noir intégral peut être personnalisé pour répondre à la demande des clients haut de gamme en Europe en matière de degré d'esthétique.

En résumé, Jinergy a amélioré ses modules légers, a créé des produits distribués multidimensionnels avec moins de carbone, plus de sécurité et plus de commodité, et a exploité de nouveaux schémas d'application PV pour les toits. Grâce à l'avantage de l'origine de sa fabrication à l'intérieur des terres, Jinergy est en mesure de livrer ses produits à ses clients en Europe dans un délai de 30 jours via un train de fret Chine-Europe, afin d'aider les clients à réduire leurs coûts logistiques et les risques de stockage à l'étranger, de stimuler efficacement la mise en œuvre de projets de partenariat et de garantir pleinement l'approvisionnement des clients, enfin dans le but de stimuler la mise à niveau des bâtiments verts en Europe.

Jinergy, en tant que représentant des entreprises d'État chinoises dans le domaine des énergies nouvelles, a une forte présence et s'engage à prendre les technologies de pointe comme base, et se concentre sur l'amélioration du service à la clientèle, pour fournir une garantie à long terme aux clients en ce qui concerne des intérêts clés tels que l'approvisionnement en produits, l'exploitation et la maintenance des projets, et la sécurité financière, apporter des produits efficaces, fiables et diversifiés aux clients, et également réduire les risques coopératifs et commerciaux.

À l'avenir, Jinergy développera davantage de produits personnalisés en fonction des demandes du marché avec une attitude ouverte à la coopération sous l'idée de développement de produits de « PERFORMANCE PHÉNOMÉNALE » par le biais d'innovations technologiques, ainsi qu'en perfectionnant constamment l'écosystème des produits et en résolvant les problèmes des applications spécifiques. La société se consacre à l'exploration de produits à haute valeur d'application et à l'apport d'une expérience respectueuse de l'environnement, à haut rendement et sans émission de carbone aux clients.

À propos de Jinergy

Fondée le 31 décembre 2013, Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (« Jinergy ») est l'une des entreprises de Jinneng Holding Power Group, un géant du charbon se classant au troisième rang mondial et au deuxième rang en République populaire de Chine (RPC). En tant qu'entreprise publique bénéficiant du développement et de l'exploitation les plus précoces, de la plus grande capacité installée et de la plus forte capacité de fabrication de la province de Shanxi, en RPC, les activités de Jinergy couvrent l'ensemble de la chaîne industrielle, de l'investissement dans des projets de production d'énergie éolienne et photovoltaïque au développement, à la construction et à l'exploitation de ces projets, en passant par la recherche et la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques et la construction d'installations photovoltaïques. Elle se consacre à la R&D et à la fabrication de cellules et de modules PV et est le premier fabricant réalisant une production de masse à grande échelle des technologies HJT en RPC. Depuis 2019, Jinergy a été nommée fournisseur de modules de niveau 1 dans le secteur photovoltaïque mondial par le prestigieux institut de recherche Bloomberg Finance Energy News (BNEF) pour quatre années successives ; et en 2022, Jinergy a été élevée à un rang supérieur sur la pyramide de classement du financement PV ModuleTech, s'imposant comme un fournisseur de modules de haute qualité au niveau mondial.

SOURCE Jinergy