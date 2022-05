Le module RG520N-EU 5G R16 de Quectel obtient les certifications CE et RCM

SHANGHAI, 24 mai 2022 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, a fait des progrès significatifs dans le domaine de la 5G avec son module RG520N-EU, conforme aux normes 5G Release 16, qui a obtenu les certifications CE et RCM. Cela confirme que le module RG520N-EU répond aux critères de l'UE et de l'Australie pour fonctionner sur les réseaux sans fil dans ces régions, et accélérera le délai de commercialisation des terminaux 5G entrant sur ces deux marchés.

Les modules de la série RG520N de Quectel adoptent le modem Qualcomm Snapdragon® X62 et prennent en charge les fonctionnalités 3GPP R16 améliorées, qui non seulement apportent les avantages du haut débit mobile dans des cas d'usage comme l'accès sans fil fixe, l'informatique mobile, les soins médicaux intelligents et les réseaux privés, mais accélèrent également le déploiement à grande échelle de l'IoT industriel 5G et de la fabrication intelligente grâce à leur ultra-fiabilité et à leur faible latence.

Les modules de la série RG520N prennent en charge les modes réseau autonome (SA) et non autonome (NSA), sont rétrocompatibles avec les réseaux 4G/3G et prennent en charge les architectures réseau Option 3x, 3a, 3 et Option 2. Ces produits adoptent le format LGA et ont des dimensions de 41,0 mm x 44,0 mm x 2,75 mm, ce qui les rend compatibles broche à broche avec la série RG50xQ, une génération précédente de modules 5G, et le module LTE-A EG512R-EA, ce qui facilite les mises à niveau du réseau des terminaux des clients.

En termes de débits de transmission de données et de stabilité de la connexion réseau, le RG520N-EU prend en charge la technologie NR 2CA (Carrier Aggregation) en liaison descendante, avec un débit descendant maximal pouvant atteindre 3,4 Gbit/s et un débit montant maximal pouvant atteindre 900 Mbit/s.

En outre, le RG520N-EU prend en charge les solutions de routeur à architecture SoC basées sur le RG520N afin de réduire considérablement les coûts de déploiement des terminaux et la consommation d'énergie, ce qui améliore encore l'avantage concurrentiel des produits des clients sur le marché.

Pour les besoins de positionnement précis, le RG520N-EU est basé sur la technologie de positionnement avancée IZat™ de Qualcomm (Gen9C Lite), intègre des récepteurs GNSS multi-constellations (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS), et simplifie ainsi grandement la conception du produit, avec des services de positionnement plus rapides, plus précis et plus fiables.

