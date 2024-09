Le monde se rassemble autour des métiers et de l'excellence lors de la 47e Compétition Mondiale des Métiers WorldSkills Lyon 2024

LYON, France, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 10 au 15 septembre, 1400 Compétiteurs venus de près de 70 pays et régions s'affrontent dans 59 métiers différents, de la Technologie du bâtiment à la Mode en passant par les Services à la personne, l'Ingénierie, et bien plus encore.

Depuis le 26 août, plus de 500 personnes travaillent quotidiennement pour transformer le parc des expositions Eurexpo de Lyon en centre de formation et de compétition ; où chaque métier peut travailler en condition réelle de production. Chaque atelier a été minutieusement conçu pour permettre à chacun de tester ses compétences techniques et sa capacité d'adaptation, mais aussi de représenter le savoir-faire de son pays face au monde entier.

L'excitation était à son paroxysme lors de la cérémonie d'ouverture mardi, une grande célébration du talent, de la passion et de la détermination. Devant un public enthousiaste, chaque délégation a défilé avec son drapeau, acclamée par ses supporters ; des champions des compétitions précédentes ont partagé leurs expériences, et le Président de la République Emmanuel Macron a officiellement déclaré la compétition ouverte. Ce moment fort a marqué le début d'une semaine intense, et a mis en lumière l'importance de la formation professionnelle pour construire notre avenir.

Le premier jour de compétition est désormais derrière nous, et l'événement bat son plein. Les compétiteurs de tous les métiers ont commencé leur quête d'excellence sous le regard attentif d'un panel de juges experts. L'ambiance à Eurexpo est à la concentration et à l'énergie, alors que les compétiteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, impatients de se hisser parmi le top mondial. La compétition avance, et elle promet d'être une vitrine unique de compétence et d'innovation. Le monde a les yeux rivés sur ces jeunes professionnels qui repoussent les limites de leur métier - et la dynamique ne fait que commencer.

