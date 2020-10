Le moniteur de distance sociale portable Safe Spacer™ et toutes les options de port, de chargement et de récupération de données sont désormais disponibles

MODÈNE, Italie, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Safe Spacer™ est un dispositif léger et portable qui aide les usines, les bureaux, les musées, les hôtels et autres lieux de travail et espaces publics à fonctionner en toute tranquillité d'esprit en permettant aux travailleurs et aux visiteurs de maintenir une distance sociale sûre. Désormais disponible, il offre aux entreprises une solution simple mais efficace avec des accessoires propriétaires offrant des moyens pratiques de porter, charger et synchroniser. Il offre également des possibilités d'intégration complètes pour les grandes entreprises qui utilisent leurs propres systèmes de données propriétaires.