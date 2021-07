Le Moratoire sur le soja renforce l'engagement contre la déforestation

Organisé depuis 2006 par l'Association brésilienne des industries de l'huile végétale (Abiove) par l'intermédiaire du Groupe de travail sur le soja (GTS), en collaboration avec l'Anec (Association nationale des exportateurs de céréales) et des organisations de la société civile, le Moratoire garantit que le soja produit dans le biome amazonien et commercialisé par ses signataires est exempt de toute déforestation survenue après 2008. Pour ce faire, il croise la cartographie annuelle des zones plantées de soja dans le biome avec les polygones de déforestation identifiés par PRODES Amazon (programme de surveillance de la forêt amazonienne brésilienne) de l'INPE (Institut national de recherche spatiale).

Le Moratoire sur le soja, qui en est à sa quinzième année, souligne qu'entre les récoltes 2007/08 et 2019/20, la superficie occupée par le soja est passée de 1,64 million à 5,41 millions d'hectares, avec une partie résiduelle de 0,11 million d'hectares associée à la déforestation après 2008.

Ces données et d'autres sont présentées dans le rapport 2019/20 de l'initiative, qui consolide les résultats de l'analyse et du suivi de 102 municipalités représentant 98 % (5,29 millions d'hectares) de la superficie de soja dans le biome amazonien. Sur la base des analyses annuelles de PRODES, la déforestation entre 2008 et l'évaluation de PRODES-2019 a atteint 7,07 millions d'hectares. Sur ce total, environ 2,65 millions d'hectares se trouvaient dans ces 102 municipalités, où 107 674 hectares de soja ont été trouvés en conflit avec le moratoire.

La zone en question correspond à 2,0 % du total cultivé en oléagineux lors de la récolte 2019/20, dans le biome amazonien, et à 4,1 % de l'ensemble de la déforestation dans les 102 municipalités productrices de soja.

Un autre fait souligné par l'étude est le taux de déforestation dans ces 102 municipalités avant le Moratoire (2002-2008), qui est passé de 9 974 à 2 405 km2/an pendant le Moratoire (2009-2019).

« Actuellement, 98 % de la superficie cultivée en soja dans le biome se trouve sur des zones déboisées avant 2008, ce qui montre l'efficacité de cette initiative en termes de conciliation de la production alimentaire et de la durabilité environnementale », explique Andre Nassar, président d'Abiove.

Pour consulter ce rapport : https://abiove.org.br/en/relatorios/soy-moratorium-thirteenth-year-report/

