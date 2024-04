Le moteur de suivi du piratage vidéo de VdoCipher bloque plus de 60 000 pirates sur plus de 700 plateformes

L'entreprise est présente dans plus de 120 pays et dessert plus de 10 000 créateurs de contenu et éducateurs sur plus de 3 000 plateformes

GURUGRAM, Inde, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- VdoCipher , l'un des principaux fournisseurs de solutions de lecteurs vidéo et de protection contre le piratage pour les créateurs de contenu, les plateformes d'apprentissage en ligne et de médias, a annoncé un succès significatif dans la lutte contre le piratage vidéo grâce à sa dernière innovation, le moteur de suivi du piratage. En seulement six mois, cette technologie de pointe a bloqué plus de 60 000 tentatives de piratage sur plus de 700 plateformes de contenu, renforçant ainsi l'engagement de VdoCipher à protéger le contenu et les revenus numériques.

Depuis plus de huit ans, VdoCipher est un pionnier des technologies de cryptage DRM et de filigrane dynamique, offrant des solutions de sécurité robustes aux créateurs de contenu du monde entier. Il y a six mois, la société a lancé le moteur de suivi du piratage et le moteur d'identification des hackers, afin d'identifier et de bloquer les tentatives de piratage. Cette solution innovante cible diverses formes de piratage, notamment les violations de DRM, le partage d'identifiants et les applications de clonage illégales.

Avec une présence importante sur le marché européen, VdoCipher sert plus de 10 000 créateurs de contenu sur 3 000 plateformes. Vibhav Sinha, directeur technique chez VdoCipher, a déclaré : « Chaque année, nous essayons d'ajouter une couche technologique supplémentaire à notre pile de sécurité. En plus d'un cryptage DRM vidéo fort, nous identifions désormais une combinaison de 12 modèles de comportement des spectateurs en utilisant notre lecteur sécurisé. Nous fournissons à nos clients un tableau de bord facile à utiliser pour obtenir toutes les informations sur le piratage. Certaines des plateformes d'apprentissage en ligne les plus populaires ont déjà utilisé cet outil pour attraper les hackers, accroître le nombre d'utilisateurs et augmenter leurs revenus. »

La prolifération des outils de piratage de vidéos sur Internet constitue un défi majeur, en particulier en Europe. Des statistiques récentes révèlent que le streaming représentait 58 % du piratage dans l'UE en 2022, contre 32 % pour les téléchargements. Les 10 meilleurs téléchargeurs de vidéos les plus populaires au monde comptent plus de 110 millions d'utilisateurs.

En outre, un rapport analysant les faits de piratage en ligne dans le monde montre que les Européens ont le plus grand problème de piratage (45,72 %). En Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, le piratage de films a explosé pendant la pandémie de Covid19. De plus, Telegram et d'autres plateformes ont facilité la diffusion généralisée de contenus piratés, avec des centaines de groupes comptant chacun plus de 10 000 utilisateurs diffusant des vidéos de cours.

Au cours des six derniers mois, le moteur de suivi du piratage de VdoCipher a donné des résultats impressionnants :

63 210 sessions bloquées pour des tentatives potentielles de piratage.

12 330 périphériques/IP uniques bloqués.

1 690 utilisateurs ont été détectés pour une utilisation abusive de leurs identifiants.

384 comptes d'utilisateurs bloqués de manière proactive sur la base de données relatives au piratage.

Des poursuites judiciaires ont été engagées contre 5 utilisateurs.

Siddhant Jain, directeur général de VdoCipher, a souligné : « Le piratage vidéo est l'un des problèmes de l'enseignement en ligne et de l'économie des créateurs de contenu dont personne ne parle. Le piratage vidéo prive les créateurs de revenus, mais prive également les étudiants de l'enseignement dispensé par des professeurs de qualité. Les enseignants craignent de mettre en ligne leur meilleur contenu en raison du piratage, ce qui, en fin de compte, nuit également à la communauté étudiante. Chez VdoCipher, avec nos solutions d'hébergement vidéo , notre mission est d'amener plus d'éducateurs et de créateurs de contenu en ligne en veillant à ce qu'ils ne perdent pas de revenus en raison du piratage en ligne ; dans le même temps, les spectateurs du monde entier bénéficient de la meilleure expérience de visionnage. »

Contact :

Siddhant Jain

[email protected]