Le moteur IA de Toshiba TV fait entrer le divertissement à domicile dans de nouvelles dimensions

HONG KONG, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Dans le paysage de l'IA du CES 2025, les écosystèmes domestiques intelligents redéfinissent les attentes des consommateurs. En tant que marque pionnière dans l'industrie électronique, Toshiba TV continue de repousser les limites de l'innovation. Les moteurs REGZA alimentés par l'IA de Toshiba TV redéfinissent le visionnage à domicile, transformant chaque écran en une toile intelligente et réactive qui comprend et anticipe les désirs de divertissement les plus profonds des téléspectateurs.

Embrassez l'avenir du divertissement avec la puce améliorée par l'IA

Au cœur de l'innovation technologique de Toshiba TV se trouve le moteur REGZA ZRi, un processeur sophistiqué qui transforme le visionnage de la télévision. Offrant une résolution 4K irréprochable améliorée par Dolby Vision IQ, cette puce intelligente va au-delà des technologies d'affichage traditionnelles. Ses algorithmes avancés d'apprentissage automatique analysent chaque image avec précision, ajustant de façon dynamique les paramètres d'image et de son afin d'optimiser la clarté visuelle, la profondeur des couleurs et l'expérience de divertissement globale pour divers types de contenu.

Redéfinir la perception visuelle et sonore grâce à la technologie intelligente

Le X9900 de Toshiba TV offre des images réalistes grâce à des millions de pixels autolumineux qui détectent les couleurs environnantes, offrant une qualité 4K avec un contenu Full HD révélant des détails que vous ne soupçonniez pas. Des documentaires sur la nature aux retransmissions sportives, la reproduction des couleurs et des ombres du téléviseur transporte les téléspectateurs dans des paysages visuels remarquables. Le REGZA Power Audio Extreme offre un son immersif, tandis que sa technologie psychoacoustique d'amélioration des basses ajuste intelligemment les fréquences, créant une expérience sonore puissante qui transforme le divertissement.

À l'ère de l'innovation rapide, Toshiba TV fait figure de pionnier en matière de style de vie technophile. L'avenir du divertissement à domicile est arrivé, Toshiba TV offrant un voyage visuel et sonore qui redéfinit les expériences de divertissement en famille.

À propos de Toshiba TV :

Avec plus de 70 ans d'histoire dans la production de téléviseurs, Toshiba TV est connue pour son savoir-faire exceptionnel, ses idées novatrices et ses inventions révolutionnaires. En privilégiant une qualité d'image et une expérience auditive supérieures, Toshiba TV établit de nouvelles normes en matière de divertissement. Toshiba TV est née de la quête d'excellence des clients, fournissant au monde des produits responsables afin de rendre le monde meilleur. En mettant l'accent sur l'attention portée aux détails des produits et aux avancées technologiques, Toshiba TV intègre un design esthétique, l'assurance qualité et la réputation de la marque pour souligner son engagement en faveur de l'authenticité dans le monde réel et un dévouement sincère envers ses consommateurs, en mettant en évidence la philosophie de conception de longue date de Toshiba TV et sa recherche continue de la qualité des produits.

