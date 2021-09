Le mouvement EdHeroes est lancé. Son objectif : relever les défis les plus urgents en matière d'éducation

Le mouvement EdHeroes connectera des individus et des organisations dans un réseau dynamique où les ressources seront rassemblées dans le but de relever les défis les plus urgents auxquels le domaine de l'éducation est confronté dans diverses régions. Les membres du mouvement partageront une approche commune pour résoudre les problèmes relatifs au domaine de l'éducation, mais auront la liberté de prendre les mesures nécessaires pour une situation particulière dans une région donnée. Ils pourront, par exemple, créer un forum EdHeroes local afin de faire connaître leur programme et d'orienter les connaissances et les ressources spécialisées vers la résolution des problèmes clés de leur région. Le premier forum EdHeroes local se tiendra le 16 octobre 2021 en Indonésie.

Le premier principe du mouvement EdHeroes est que « l'éducation doit avoir à cœur les intérêts de la famille », le principal « intérêt » de la famille étant « d'élever un individu compétent, un citoyen capable de créer, d'aimer et de faire des choix positifs ».

L'ambition d'orienter l'éducation vers les besoins des familles est motivée par le fait que la pandémie a alourdi la charge de la vie domestique. Une étude du BCG en offre un exemple clair : pendant la pandémie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, les parents ont presque doublé le temps consacré à l'éducation et aux tâches ménagères, passant de 30 à 57 heures par semaine. Wendy Kopp, PDG et cofondatrice de Teach For All, est convaincue que « la famille doit être placée au centre de l'éducation ». La pandémie a permis à cette idée de faire son chemin : « La pandémie a renforcé le lien entre la maison et l'école, entre l'enseignant et le parent en nous donnant un aperçu de l'évolution de l'éducation de nos enfants au jour le jour, et en partageant réellement la responsabilité de la croissance de l'enfant », déclare Steven Duggan, membre du conseil d'administration de l'UNESCO IITE, et vice-président de Terawe Corporation.

Le deuxième principe du mouvement EdHeroes consiste à créer une communauté autour des organisations éducatives. La communauté a une structure souple et résiliente et ses principaux atouts sont la connexion et la confiance. C'est ce qui a permis aux communautés éducatives de se recalibrer rapidement et de mettre en œuvre de nouvelles méthodes pendant la pandémie pour résoudre les problèmes auxquels ses membres ont été confrontés en raison de leur auto-isolement.

Le troisième principe du mouvement porte sur la mise en commun des différentes ressources matérielles et spécialisées. Le mouvement EdHeroes propose de collaborer avec des organisations à but non lucratif, des entreprises, des agences gouvernementales, des philanthropes privés, et toute personne prête à investir son temps et ses ressources dans le développement du domaine de l'éducation. En raison du faible seuil d'accès, il est possible de rassembler des ressources jusqu'alors inexploitées pour explorer de nouvelles approches de l'ODD 4.

Harry Patrinos, gestionnaire, World Bank Education : « Aujourd'hui plus que jamais, les progrès de l'éducation dépendent de la collaboration de multiples acteurs. Les philanthropes peuvent contribuer à la création de réseaux qui soutiendront les progrès de l'éducation dans le monde entier. Je soutiens le mouvement EdHeroes parce que je crois que des solutions multiples provenant de divers acteurs sont nécessaires et, selon moi, la philanthropie peut jouer un véritable rôle. »

Pour rejoindre le mouvement, signez le manifeste sur le site Web.

Pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à : [email protected]

