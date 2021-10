Le Mouvement Mondial EdHeroes s'Étend à l'Indonésie et à l'Asie et Vise à Créer le Nouveau Paradigme du Monde de l'Éducation

Suchetha Bhat a déclaré : « Les enfants d'aujourd'hui sont confrontés à une crise sans précédent dans le monde entier et nos systèmes éducatifs ne les équipent pas pour relever les défis auxquels la société doit faire face. Il est temps de repenser l'objectif de l'éducation et de l'axer sur la prospérité, afin que les enfants – en particulier ceux issus de milieux marginalisés – puissent s'épanouir dans ce monde imprévisible et en rapide évolution. Cela ne sera possible que lorsque les individus et les communautés du monde entier se réuniront pour collaborer et s'engageront dans un nouveau paradigme de l'éducation qui profite à tous les étudiants, indépendamment de leurs origines et identités sociales. C'est ce que porte le mouvement EdHeroes. » Boris Bulyaev a ajouté : « Educate! croit au pouvoir de la collaboration entre les différents acteurs du monde de l'éducation. Ainsi, nos équipes élaborent et proposent des solutions pour la jeunesse en travaillant avec les gouvernements, les écoles, et les jeunes eux-mêmes. Dans le cadre de nos partenariats avec d'autres organismes sans but lucratif, les entreprises, les chercheurs, et des leaders d'opinion en éducation, des innovations voient le jour. Le mouvement EdHeroes est appelé à jouer un rôle majeur pour relever les défis complexes de notre secteur. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons répondre aux besoins d'aujourd'hui et avoir le plus d'impact pour les enfants, les jeunes et les familles. » De plus, selon Cecilia Vaca Jones, « la pandémie a montré à quelle vitesse un éventail d'intervenants sont capables de s'adapter, avec empathie, agilité et créativité. Le mouvement EdHeroes soutiendra une action continue pour promouvoir l'accès à toutes les opportunités qui peuvent aider les jeunes enfants à s'épanouir. Nous avons hâte de travailler ensemble pour un avenir plus sain et plus juste, spécialement pour les bébés, les tout-petits et les aidants. » Conrad Wolfram a déclaré : « Les ordinateurs ont révolutionné le fonctionnement de nos sociétés, sauf dans le domaine de l'éducation. Je suis heureux de faire partie de la campagne d'EdHeroes pour changer cela – non seulement pour améliorer la façon dont les élèves apprennent à l'ère de l'intelligence artificielle mais également pour lancer une véritable 'réinitialisation' de ce qu'ils apprennent. »

En tant que mouvement mondial, EdHeroes s'étend à l'Asie, l'Indonésie étant le premier pays hôte à l'accueillir et à ouvrir un nouveau chapitre. D'autres pays asiatiques suivront, tels que la Malaisie, Singapour, les Philippines, la Thaïlande, le Laos, le Japon, l'Inde, Taïwan et la Turquie. EdHeroes Forum Asia:Indonesia Chapter se tiendra à Jakarta, en Indonésie, le 16 octobre 2021 et recevra des intervenants du monde entier, tels que Osama Obeidat, QRTA (Jordanie), Harry Patrinos, Banque mondiale, Fabien Roudier, IGSC (Japon), Angkie Yudistia, conseillère spéciale du président de l'Indonésie, et bien d'autres encore.

Associant les valeurs fondamentales des familles, le débat et la diffusion des politiques et des règlements, aux pensées des militants de l'éducation et des icônes de la jeunesse qui sont toujours actifs dans la promotion de l'alphabétisation, le Forum devrait devenir un lieu d'échange pour les parents, les élèves, les éducateurs, les organisations à but non lucratif, les entrepreneurs engagés dans le domaine de l'éducation, les philanthropes et les gouvernements de divers pays afin de créer conjointement un meilleur écosystème mondial de l'éducation.

