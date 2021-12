Le mouvement pour les droits des fumeurs gagne du terrain

Organisée par le mouvement pour les droits des fumeurs (SRM – Smokers Rights Movement), la manifestation a remis en cause l'approche du gouvernement en matière de lutte antitabac. Max Kosenko, fondateur du SRM, a expliqué : « Nous protestons contre l'oppression des fumeurs et les mensonges de la lutte antitabac. Et nous luttons pour que les fumeurs aient le droit d'accéder à des produits moins mortels. »

Selon le mouvement pour les droits des fumeurs, la recherche scientifique sur la réduction des méfaits du tabac a été systématiquement ignorée par les gouvernements, avec des résultats mortels : malgré des décennies de dépenses dans la lutte antitabac, le tabagisme reste la première cause de décès dans le monde, tuant 20 000 personnes par jour, soit trois fois plus que la COVID-19, et le nombre de fumeurs augmente.

« Ce n'est pas un problème de mauvaises habitudes, c'est un problème de mauvais produits », a déclaré Max Kosenko. « Personne ne tolérerait un autre produit légal qui aurait tué 50 % des utilisateurs. Mais au lieu de nous demander pourquoi nous vendons encore des cigarettes, nous blâmons les fumeurs et nous demandons quand ils vont arrêter. »

Les risques liés au tabagisme ne proviennent pas de l'ingrédient actif du tabac, la nicotine, mais du mode d'administration : inhaler la fumée des feuilles brûlées. Pourtant, ce mode d'administration domine le marché, pour une raison simple : des alternatives plus saines ont été systématiquement supprimées au nom de la lutte antitabac.

Avant la création de l'OMS en 1948, les gouvernements s'étaient interrogés sur la façon de rendre la consommation de tabac plus sécuritaire. Mais plus tard, l'accent a été complètement recentré sur l'élimination de la consommation de nicotine, ignorant constamment la recherche scientifique sur les avantages de la réduction des méfaits du tabac. Aucune drogue n'a jamais été éliminée avec succès par l'interdiction. Toutefois, les approches sur la réduction des méfaits peuvent atténuer les risques pour la santé et sauver des vies.

Le SRM estime qu'une surveillance publique de la politique des gouvernements en matière de tabac est nécessaire de toute urgence.

Mouvement pour les droits des fumeurs

Le mouvement pour les droits des fumeurs est un mouvement populaire fondé en 2021. Sa communauté en ligne basée sur un financement participatif collabore à divers projets visant à promouvoir la réduction des méfaits du tabac et à sauver la vie des fumeurs.

Le fondateur du mouvement, Max Kosenko, 40 ans, a consacré la dernière décennie à améliorer les substituts de cigarettes, après que les cigarettes électroniques l'aient aidé à arrêter de fumer. Il a utilisé les bénéfices de son entreprise pour lancer le SRM et éloigner les gens des produits du tabac mortels.

Le SRM est strictement anti-commercial, interdit tout lien avec la vente de cigarettes et est financé à 100 % par le peuple.

Pour en savoir plus : www.smokersrights.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1701129/Ritchy_EU_Smokers_Rights.jpg

SOURCE Smokers Rights Movement (SRM)