Le Musée national chinois de la soie inaugure l'exposition sur le trésor hongrois d'Esterházy à Hangzhou

HANGZHOU, Chine, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le 27 juin 2023, le Dr Ji Xiaofen, directeur du Musée national chinois de la soie, et Mme Anna Bognár, représentante du Musée des arts appliqués de Budapest, ainsi que d'autres invités, ont inauguré une nouvelle exposition - Robes de soie pour les princes - Soies et velours de luxe du Trésor Esterházy de Hongrie - qui se tiendra du 27 juin au 21 août 2023 à Hangzhou, sous l'égide conjointe du Musée national chinois de la soie et du Musée des arts appliqués de Budapest.

The conservator is working on the installation of exhibition

L'exposition est divisée en trois sections : « Vêtements pour hommes », « Accessoires pour chevaux, sellerie et armes » et « Mobilier de maison », présentant 34 ensembles/pièces de costumes en soie, couvertures de lit, tapisserie persane, accessoires pour chevaux turcs ottomans, sabres d'apparat ornés de joyaux et massues d'apparat. Ces collections proviennent de la famille Esterházy, une famille noble hongroise des XVIe et XVIIe siècles, et sont exposées au musée des arts appliqués de Budapest depuis le siècle dernier. Treize de ces vêtements d'apparat, portés par les membres masculins de la famille Esterházy, ou de magnifiques vêtements de soie considérés comme des reliques ancestrales, ont été confectionnés dans les soies, velours et dentelles les plus coûteux d'Italie, d'Espagne et de Turquie, et ornés de perles, de turquoises et d'autres joyaux fabriqués par les orfèvres de la cour.

Outre les délicates reliques culturelles hongroises, l'exposition est également équipée d'un « Mur Magique », qui permet aux visiteurs de visualiser de manière interactive les détails des objets et autres pièces du musée hongrois.

Grâce à cette exposition, le public chinois peut mieux comprendre l'amour que l'aristocratie hongroise des XVIe et XVIIe siècles portait à la soie, aux bijoux et à un mode de vie raffiné. Bien que la soie soit originaire de Chine, la beauté et l'artisanat exquis de la soie sont largement visibles le long de la Route de la Soie et sont donc appréciés et partagés par les cultures orientales et occidentales.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Musée national chinois de la soie a également tenu une conférence de presse pour la Semaine de la Route de la Soie 2023, qui sera lancée le 12 juillet sur le thème « Les routes de la soie » : de longues routes, des objectifs communs ». Cette année, le pays invité sera la Hongrie. Outre l'exposition sur la soie, le Musée national chinois de la soie organisera également une exposition sur la culture de la soie et les costumes en Hongrie au mois d'octobre. Après la cérémonie d'ouverture, M. Zhang Chengming, directeur adjoint du Musée national de la soie de Chine et coordinateur de l'exposition, a fait une visite guidée de l'exposition aux médias présents.

