Le musée national d'art moderne de Tokyo lance « Let's Talk Art! », un programme de conversation en ligne en anglais, à partir de février 2022

TOKYO, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Le musée national d'art moderne de Tokyo (MOMAT) au Japon a lancé « Let's Talk Art! » (Parlons d'Art !), un programme de conversation en ligne en anglais, le 2 février 2022. Les demandes sont acceptées sur Viator.

Contrairement aux visites guidées pendant lesquelles les visiteurs écoutent uniquement des explications d'œuvres d'art, « Let's Talk Art! » est un programme expérientiel dans lequel les participants interagissent entre eux sous la direction d'un animateur, approfondissant leur compréhension des œuvres d'art et de la culture japonaise. MOMAT a mis en place ce programme pour les visiteurs du musée, mais maintenant qu'il est difficile de se rendre au Japon, le musée a lancé une nouvelle version en ligne du programme afin que les gens puissent participer de n'importe où dans le monde.

MOMAT dispose d'une vaste collection consacrée à l'art japonais du début du XXe siècle à nos jours. Dans ce programme, les participants passent 60 minutes à apprécier trois œuvres de la collection du musée soigneusement sélectionnées sur un seul thème (le programme complet dure 80 minutes).

Le programme est recommandé non seulement pour les amateurs d'art, mais aussi pour ceux qui veulent approfondir leur vision de la culture japonaise et ceux qui sont intéressés par les échanges interculturels.

Photo

https://kyodonewsprwire.jp/release/202201316807?p=images

« LTA (Let's Talk Art) virtuel -- Lumière »

https://www.youtube.com/watch?v=qhSyDsrooOM

Avis des participants

« Cela m'a tellement plu ! Ma façon de voir l'art a changé. J'ai hâte d'aller au musée. »

« J'ai vraiment apprécié l'opportunité d'entendre le point de vue d'autres personnes du monde entier sur différentes œuvres d'art. J'ai beaucoup apprécié le processus. Merci ! »

Programme

Date et heure : 10 h 30 à 11 h 50 les mercredis ou samedis (JST/GMT+9 h)

Lieu : Le programme sera mené en ligne à l'aide de Zoom.

Langue : Anglais

Pour : 12 ans et plus

Capacité : Jusqu'à 6 participants par séance. *Réservation requise.

Prix : 1 000 JPY

Site web : https://www.momat.go.jp/english/am/learn/lets-talk-art/

À propos du Musée national d'art moderne, Tokyo

Le musée national d'art moderne de Tokyo (MOMAT) est le premier musée d'art national du Japon. Il est situé en face du palais impérial. Le musée abrite l'une des plus grandes collections d'art du Japon, y compris d'innombrables chefs-d'œuvre, datant du début du XXe siècle à nos jours, par des artistes japonais et étrangers.

Site web : https://www.momat.go.jp/english/

SOURCE The National Museum of Modern Art, Tokyo