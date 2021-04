Le « Netflix de l'éducation » britannique lève un financement de plus de 8 millions de dollars pour pallier la pénurie mondiale d'enseignants

LONDRES, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise britannique de technologie éducative Guide Education, fondée par l'ancien directeur d'école Leon Hady, a levé 6 millions de livres sterling (8,25 millions de dollars américains) pour faire face à la pénurie croissante d'enseignants qualifiés. Le cycle de financement est mené par le Future Fund du gouvernement britannique et d'autres investisseurs privés. Novistra Capital a agi à titre de conseiller.

L'entreprise a été fondée en 2016 pour tirer parti des possibilités offertes par l'apprentissage en ligne, et en particulier élargir l'accès au matériel pédagogique pour les étudiants défavorisés. Réalisant aujourd'hui un chiffre d'affaires à sept chiffres, Guide encourage les gens à se tourner vers l'enseignement en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour lancer leur carrière. Le fondateur et PDG Leon Hady a souligné l'opportunité et la responsabilité uniques qui s'y rattachent :

« Cet investissement illustre bien l'impact durable de nos actions dans les établissements scolaires et d'enseignement. Nous avons affiné nos services et sommes maintenant prêts à étendre notre offre. Selon l'ONU, le monde connaîtra une pénurie de 68 millions d'enseignants d'ici 2030. Sans la présence d'un enseignant qualifié dans chaque classe de chaque établissement scolaire, la qualité de l'enseignement dispensé aux jeunes diminuera considérablement. Les élèves les plus défavorisés seront les premiers touchés, ce qui accentuera les inégalités en matière d'éducation. »

Guide Education collabore actuellement avec plus de 700 établissements scolaires et a contribué à la formation de plus de 15 000 enseignants. Leurs contenus pédagogiques ont attiré des millions de vues à travers des milliers de vidéos organisées en dizaines de cours. Les utilisateurs considèrent la technologie exclusive de Guide Education, qui permet des parcours d'apprentissage personnalisés et des interactions détaillées entre étudiants et mentors, comme un facteur clé de leur succès et de l'adoption de la plateforme.

Et Hady d'ajouter : « Le caractère unique de Guide Education réside dans la flexibilité que nous avons intégrée dans nos systèmes d'apprentissage. Nous avons récupéré tous les éléments essentiels d'un apprentissage efficace en face à face et les avons réorganisés en un processus en quatre étapes qui améliore les résultats de la formation des enseignants, le tout dans un modèle plus rapide, plus économique et plus percutant. Ce sont les technologies de l'éducation qui doivent s'adapter à l'utilisateur, et non l'inverse. Notre logiciel a été conçu par des enseignants pour des enseignants et prend globalement en charge la diffusion de la pédagogie et un véritable processus d'apprentissage. Nous parlons ici d'un véritable apprentissage en ligne, et non d'une simple diffusion en ligne d'un contenu hors ligne. »

David Hans-Barker, cofondateur de Guide Education, estime que cet investissement leur permettra de poursuivre leur mission consistant à améliorer la quantité et la qualité des enseignants et, de ce fait, à obtenir de meilleurs résultats pour tous les apprenants. Voici ce qu'il a dit : « L'éducation met tout le monde sur un pied d'égalité et tant que nous serons confrontés à une pénurie d'enseignants de qualité, notre système éducatif sera toujours inégalitaire. C'est pourquoi nous tenons à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Il est temps que le monopole prenne fin. Votre milieu d'origine ne devrait pas déterminer la qualité de l'enseignant auquel vous avez accès. Le corps enseignant est l'élément différenciateur le plus puissant dans le cadre des résultats scolaires d'un élève et donc de ses chances dans la vie. Nous avons les outils pour faire la différence et maintenant nous en avons aussi les moyens. »

Vipul Bhargava, associé chez Novistra Capital, conseiller de Guide, est conscient des lacunes que présente l'essor des technologies de l'éducation. Voici ce qu'il a dit : « L'année 2020 a été l'année la plus faste jamais enregistrée en matière d'investissements dans le secteur des technologies de l'information au niveau mondial. L'année 2021 a également démarré à toute allure. Cependant, l'un des plus grands défis du déploiement des technologies de l'éducation a été la formation des enseignants. La pandémie a exacerbé les nombreux problèmes auxquels les enseignants sont confrontés. Ce produit résout le problème central en permettant aux établissements scolaires, aux universités et aux gouvernements de former efficacement leur personnel. Ce dernier cycle de financement témoigne de la qualité de l'entreprise Guide Education et de sa mission, qui est de résoudre le problème de la pénurie et de la formation des enseignants auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. »

NOTES

Guide Education fournit plus de 3000 vidéos réparties en 30 cours couvrant 5 années de matériel de formation des enseignants.

Guide collabore avec 720 établissements scolaires à travers le monde, soit avec l'ensemble de l'établissement, soit avec des enseignants individuels.

Guide possède et gère également TuitionKit, un système de soutien au GCSE (Certificat général de fin d'études secondaires) qui offre des possibilités d'apprentissage à plus de 600 000 étudiants dans 24 pays.

Site web de l'entreprise : www.guideeducation.co.uk

Site web du produit phare : www.guideconnect.co.uk

Pour toute demande de renseignements concernant les médias, veuillez contacter le responsable marketing de Guide Education, James Dallison à l'adresse e-mail suivante : [email protected]

