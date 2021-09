Le nombre d'applications utilisant la blockchain hongroise continue de croître

e-Diploma est une plateforme numérique permettant l'utilisation en ligne des diplômes électroniques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur hongrois. Grâce à la plateforme, les diplômes peuvent être partagés et authentifiés en quelques clics, tandis que le titulaire du diplôme peut avoir un contrôle total sur les données du document. La plateforme authentifie les diplômes à l'aide de la blockchain ILGON, également développée en Hongrie, et assure leur utilisation inviolable et compatible avec le RGPD. Les étudiants de l'Université Milton Friedman sont les premiers à profiter des avantages du système, mais plusieurs autres universités hongroises à Budapest et dans le reste du pays ont déjà marqué leur vif intérêt pour la plateforme. On s'attend donc à ce que le système soit bientôt disponible dans plusieurs régions du pays.

« Le succès précoce confirme que, dans le cadre de la révolution numérique, la technologie blockchain a un rôle à jouer dans les institutions les plus anciennes de notre temps. L'authentification des documents numériques sera utilisée dans la plupart des domaines de la vie au cours des prochaines années. », a indiqué Attila Vidákovics.

Qu'est-ce que ILGON ?

La blockchain ILGON a été créée et lancée en janvier 2021 en réponse aux problèmes de mise à l'échelle du réseau Ethereum par les services de recherche et développement de solutions blockchain de la start-up hongroise Dlabs. La blockchain ILGON permet à toute personne qui le souhaite de créer ses propres jetons cryptographiques, d'exécuter des contrats intelligents et d'exécuter des dApps ou applications décentralisées. Comme Ethereum, la blockchain ILGON est un système complet au sens de Turing. Il peut donc modéliser n'importe quelle logique commerciale et, grâce à une compatibilité EVM (Ethereum Virtual Machine) complète, aucune refonte d'application n'est nécessaire pour migrer depuis Ethereum. Le réseau a une perméabilité de plus de 200 transactions par seconde, garantissant un fonctionnement fluide et sans congestion. Les coûts de transaction représentent environ 1 % des coûts d'Ethereum, dont la prévisibilité à long terme est assurée par le système PTC (Predictable Transaction Cost). Les applications sur le réseau sont donc assurées par le système PTC que les coûts de transaction restent bas, même en cas de changement du prix de ILGON. L'équipe de développement a également remplacé le mécanisme de consensus « Proof-of-Work », qui nécessite des calculs engendrant un gaspillage d'énergie connus des systèmes précédents, par un modèle de consensus hybride de PoA (Proof of Authority) + dPoS (Delegated Proof of Stake), efficace et respectueux de l'environnement.

