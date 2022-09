Le nombre de marchés d'émission de cartes UnionPay atteindra la barre des 77

Le réseau d'acceptation d'UnionPay s'est étendu à 181 pays et régions

LUSAKA, Zambie, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) a récemment annoncé son partenariat avec la National association of Savings and Credit Unions (NASCU), l'organisation faîtière de toutes les coopératives financières de Zambie, pour émettre 700 000 cartes UnionPay en trois ans. C'est la première fois que des cartes UnionPay sont déployées dans le pays, étendant ainsi les traces de l'émission de cartes UnionPay à 77 pays et régions dans le monde.

La NASCU de Zambie émettra des cartes à puce UnionPay afin de permettre aux citoyens locaux, auparavant dépendants de l'argent liquide, de bénéficier d'expériences de paiement faciles, sécurisées et pratiques pour leur vie quotidienne et de leur permettre d'effectuer des transactions à l'étranger.

Actuellement, près de 190 millions de cartes UnionPay ont été émises en dehors de la Chine continentale. Dans la région Asie-Pacifique, une nouvelle carte bancaire sur quatre est de marque UnionPay. UnionPay représente plus de 90 % des cartes de débit en circulation à Hong Kong et dans la RAS de Macao. Aux EAU, au Kenya, aux Philippines et dans d'autres endroits, la carte UnionPay est également la carte de paie, la carte d'étudiant et la carte de citoyen des résidents locaux. Cette année, plus de 13 millions de cartes UnionPay ont été émises en dehors de la Chine continentale. Le volume des transactions effectuées avec ces cartes a dépassé le niveau d'avant la pandémie.

L'accélération de la localisation des activités repose sur les efforts déployés par UPI pour étendre et améliorer son réseau d'acceptation à l'étranger. En août, UnionPay International s'est associé à Cardnet, le plus grand acquéreur de la République dominicaine, pour permettre l'acceptation d'UnionPay chez tous les commerçants de Cardnet. C'est la première fois que les services de cartes UnionPay sont mis à disposition dans le pays. Le réseau d'acceptation UnionPay s'est ainsi étendu à 181 pays et régions, couvrant plus de 37 millions de commerçants en dehors de la Chine continentale.

Au cours du premier semestre de cette année, plus de 1,7 million de commerçants en dehors de la partie continentale de la Chine ont activé l'acceptation de UnionPay, améliorant considérablement l'expérience des utilisateurs en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres endroits, et le nombre de commerçants UnionPay en ligne est passé à 22 millions. Les services de paiement mobile se sont développés rapidement, avec 13 millions de commerçants dans 95 pays et régions en dehors du continent chinois supportant UnionPay QR ou mobile QuickPass. La dernière enquête de Juniper Research, une société de conseil britannique, montre que UPI est devenu l'un des leaders mondiaux du paiement QR.

SOURCE UnionPay International