Le nouveau et puissant revêtement de protection de LINE-X pour l'imperméabilisation des toits et des surfaces en béton obtient la certification européenne officielle pour les matériaux de construction

AMSTERDAM, 3 mai 2018 /PRNewswire/ -- LINE-X, un leader mondial des revêtements de protection ultra-haute performance utilisant des technologies propriétaires, vient de franchir une étape importante puisqu'il s'est vu délivrer une évaluation technique européenne ETAG 005 partie 6 par le Deutsches Institut für Bautechnik, l'organisme d'approbation des produits de construction pour l'Organisation européenne pour l'évaluation technique (ETOA).

L'ETAG 005 partie 6 certifie que le XS-101 EU de LINE-X est un système d'imperméabilisation approuvé pour la protection des surfaces de toit contre la pénétration de l'eau atmosphérique. Il certifie également que le XS-101 EU est un produit approprié pour les substrats compressibles comme les panneaux isolants et les substrats non compressibles comme l'acier et le béton.

Comme tous les composés de protection de LINE-X, le XS-101 EU forme une liaison mécanique avec le béton ou une autre surface pour former un joint étanche à l'eau. De plus, le XS-101 EU présente des propriétés d'allongement particulières grâce auxquelles il peut atteindre 400 % de sa taille d'origine. Ceci permet au XS-101 EU d'être pulvérisé sur des fissures et des joints de dilatation en laissant le béton bouger et se dilater sans que cela n'affecte l'étanchéité, ce que d'autres composés d'imperméabilisation ne font pas.

Autres atouts du XS-101 EU :

Résistance naturelle aux flammes et conformité à la norme européenne Cfl-s1

Excellente résistance aux produits chimiques agressifs et aux basses températures

Composé à durcissement rapide, porteur environ une heure après l'application

Haute résistance naturelle à l'hydrolyse et au vieillissement

Disponible en plusieurs couleurs pour s'accorder à l'esthétique du bâtiment

Imperméabilisation complète des renfoncements et des formes complexes que l'on rencontre souvent dans l'architecture moderne

Les applicateurs professionnels de LINE-X doivent pulvériser le composé sur une épaisseur comprise entre 2 et 2,5 mm pour satisfaire aux normes de certification décrites dans l'ETAG 005 partie 6 et, une fois appliqué, le composé de protection a une durée de vie escomptée de plus de 10 ans.

« Les revêtements de LINE-X sont utilisés dans le monde entier dans des conditions on ne peut plus exigeantes qui nécessitent une protection extrême contre de nombreux types de dommages potentiels. Nous sommes ravis de partager cette technologie avec la communauté européenne grâce à notre certification XS-101 EU », a déclaré Dennis Weese, président de LINE-X. « Les entrepreneurs et entreprises de construction ont ainsi la certitude qu'ils utilisent un imperméabilisant de classe mondiale qui non seulement offre une protection supérieure contre les éléments, mais répond également aux normes très strictes des produits de construction européens. »

Fabriqué en Europe, le revêtement de protection XS-101 EU est disponible dans 28 différents pays et la certification ETAG 005 partie 6 lui permettra d'être plus largement utilisé comme solution complète pour toiture.

