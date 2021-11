Le nouveau long métrage documentaire de Johnnie Walker capture l'esprit de Keep Walking, et met en lumière les créatifs à l'origine du progrès collectif à travers l'Afrique

Depuis plus de deux siècles, Johnnie Walker s'est engagé dans un esprit de progrès et d'aller de l'avant. Par le biais de ce nouveau documentaire - qui s'inscrit dans le cadre du déploiement mondial du prochain chapitre de la campagne emblématique Keep Walking et qui fait suite à la sortie de The Man Who Walked Around the World en novembre 2020 - Johnnie Walker se propose d'explorer ce que l'esprit de Keep Walking signifie aujourd'hui pour les créateurs et les artisans du changement.

Le documentaire présente plus de 20 voix optimistes avec un ton de défi de toute l'Afrique, dont l'un des plus grands artistes africains du moment, CKay (Nigeria), le rappeur et auteur-compositeur Sampa the Great (Zambie), le danseur et artiste Kamo Mphela (Afrique du Sud), le producteur et DJ Nandele (Mozambique), le photographe légendaire James Barnor (Ghana), la créatrice de mode Loza Maléombho (Côte d'Ivoire), le collectif créatif Urban Pitchaz (Kenya) et Bose Ogulu, alias Mama Burna (Nigeria), manager et mère de Burna Boy, superstar mondiale et partenaire de Johnnie Walker.

Grâce à des récits inédits et à des conversations approfondies, nous comprenons comment une énergie créative fraîche, une détermination sans faille et un esprit pionnier permettent d'apporter au monde une expression africaine authentique. À travers différentes cultures, passions et défis, le réalisateur Amarachi Nwosu présente un continent uni dans sa quête de progrès pour tous.

Nwosu commente : « Réaliser The Ones Who Keep Walking avec Johnnie Walker a été l'occasion de raconter une histoire qui redéfinit la façon dont nous voyons l'Afrique et la renaissance créative qui s'y déroule. Raconter des histoires fortes à travers la lentille afrofuturiste est ce qui m'inspire, alors avoir l'opportunité de mettre en lumière ces personnes étonnantes et leurs incroyables voyages, tout en mettant en avant l'esprit et la beauté qui incarnent l'Afrique, est un rêve devenu réalité. J'ai hâte que tout le monde le voie. »

Johanna Dalley, directrice du marketing mondial de Johnnie Walker, a ajouté : « Chez Johnnie Walker, nous cherchons toujours à célébrer les histoires de ceux qui prennent des mesures audacieuses pour rendre la vie plus riche. Ces histoires, qui témoignent si souvent d'un puissant esprit de défi et d'optimisme, sont la parfaite incarnation de notre philosophie "Keep Walking", une idée qui semble incroyablement pertinente dans le monde actuel. Nous sommes ravis de nous être associés à Amarachi Nwosu pour partager ces histoires incroyables à travers The Ones Who Keep Walking. Amarachi est une personne dont la passion pour l'inclusion sociale, l'égalité et la représentation a vraiment résonné en nous et nous espérons que les gens se sentiront inspirés pour continuer à prendre des mesures audacieuses après avoir regardé ce film. »

Produit par Something™ Originals et une équipe de plus de 200 créatifs et talents de toute l'Afrique, The Ones Who Keep Walking reprend la provocation finale de The Man Who Walked Around the World, « what's next? » (et après ?), pour mettre en lumière les personnes qui incarnent l'esprit de Keep Walking et qui, à leur manière, donnent une nouvelle orientation à leur pays, à leur culture et au monde.

Vous pouvez regarder The Ones Who Keep Walking ici : www.theoneswho.film

L'intégralité du film est également diffusée dans le cadre d'un partenariat avec les chaînes DSTV dans toute l'Afrique : Africa Magic Family, Maisha Magic East, Zambezi Magic, Mzansi Magic, Mzansi Wethu, Channel O et TV5 Monde, propriété de Canal+.

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos de Johnnie Walker :

Johnnie Walker est la première marque de Scotch Whisky au monde1 (IWSR), appréciée par des personnes dans plus de 180 pays. Depuis l'époque de son fondateur, John Walker, ceux qui assemblent ses whiskies recherchent avant tout la saveur et la qualité.

La gamme actuelle de whiskies primés comprend Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years et Blue Label. Ensemble, ils représentent plus de 14 millions de caisses vendues chaque année (IWSR, 2020), ce qui fait de Johnnie Walker la marque de scotch whisky la plus populaire au monde.

À propos de Diageo

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques, notamment les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff et Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO) et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays du monde entier. Pour plus d'informations sur Diageo, notre personnel, nos marques et nos performances, rendez-vous sur www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com , pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour, partout.

À propos de Something™ Originals

Something Originals est une société de production spécialisée dans les récits non scénarisés, à dimension humaine, et les contenus originaux pour la diffusion et la SVOD.

[1] IWSR 2020

