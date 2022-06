Le nouveau modèle de tarification IoT basé sur la consommation de Blues Wireless détrône les modèles d'abonnement de la concurrence

Blues Wireless est la seule entreprise IoT proposant un système sur module sécurisé de petite taille (30 mm x 35 mm), basse consommation (le module Notecard ), incluant 500 Mo de connectivité cellulaire prépayée. En plus de son petit format, de sa conception à faible consommation, de sa sécurité renforcée et de sa connectivité cellulaire intégrée, le module Notecard contient également une base de données sur le système, des fonctionnalités de gestion des fichiers et des capacités d'apprentissage automatique. Avec l'achat d'un module Notecard, les clients obtiennent un accès gratuit et illimité au système Notehub de Blues. Il s'agit d'un logiciel en tant que service (SaaS) basé sur le cloud qui permet aux clients de créer des projets et d'activer, de configurer et de gérer leurs appareils IoT du prototype à la production à l'échelle.

Blues offre désormais aux clients la possibilité d'acheter des crédits de consommation à utiliser pour les services Notehub, tels que l'acheminement des événements vers leurs solutions de cloud préférées comme AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. Les clients contrôlent ce qu'ils achètent, comment ils l'utilisent, et pour quoi ils l'utilisent. Les remises sur le volume sont déjà intégrées. La transparence est complète : pas d'abonnements, d'obligations, ni de frais contraignants.

« Notre objectif principal est d'éliminer la complexité liée à la connexion des appareils IoT au cloud », déclare Ray Ozzie , fondateur et PDG de Blues Wireless. « Le module Notecard a fondamentalement changé la donne, en éliminant en partie la complexité grâce à la connectivité cellulaire intégrée. Aujourd'hui, nous changeons encore une fois les règles du jeu grâce à Notehub, qui aide à éliminer la complexité en intégrant une plateforme en tant que service. De l'appareil au cloud : aucun abonnement n'est requis. »

Les changements suivants sont entrés en vigueur le 26 mai 2022 :

Pas de frais d'abonnement mensuel au projet.

Chaque compte Notehub dispose désormais d'un compte de facturation, ce qui permet de passer d'une facturation basée sur le projet à une consommation basée sur le compte. Ainsi les services sont consommés à partir du même compte pour tous les projets.

Nombre illimité de projets et d'utilisateurs au sein du système Notehub.

Pas de frais mensuels à terme échu pour les événements d'acheminement et les API.

Modèle de crédit de consommation qui permet d'améliorer la consommation des services actuels et futurs mis à disposition dans Notehub.

Modèle de crédit de consommation :

5 000 crédits de consommation sont inclus avec chaque module Notecard nouvellement acheté et activé, sans frais supplémentaires.

Les crédits de consommation sont consommés à partir du compte de facturation dans le système Notehub, à mesure que les services de ce système (tels que l'acheminement des données) sont utilisés.

Si les crédits sont épuisés, chaque compte de facturation Notehub reçoit à nouveau 5 000 crédits de consommation au début de chaque mois, sans frais supplémentaires.

Des crédits de consommation supplémentaires peuvent être achetés via le système Notehub, avec des remises pouvant atteindre jusqu'à moins 80 % en fonction du volume acheté.

« Les entreprises et les particuliers en ont assez du modèle d'abonnement pluriannuel payant. Les gens veulent de la simplicité, de l'abordabilité, du contrôle et de la transparence », affirme Jim Hassman , président et CRO de Blues Wireless. « Chaque entreprise et chaque personne à qui nous avons montré ce modèle de tarification a confirmé que c'était l'avenir de l'IoT. »

En plus de simplifier son modèle de tarification, Blues simplifie également ses plans de tarification. À l'avenir, il y aura seulement deux options : Standard ou Enterprise .

Plan Standard : La connectivité cellulaire et 5 000 crédits de consommation sont inclus avec chaque module Notecard acheté. Les comptes de facturation recevront 5 000 crédits de consommation chaque début de mois si ces derniers sont épuisés. Il s'agit d'une offre freemium, les clients du plan Standard qui créent des prototypes et testent de nouveaux concepts IoT n'auront probablement pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre auprès de Blues. Les clients qui ont besoin de plus de crédits de consommation pour leurs projets peuvent les acheter à tout moment et profiter de la connectivité et de l'assurance des crédits de consommation dans Notehub afin de ne jamais être à court de crédits.

Plan Enterprise : Les clients disposant d'une flotte importante et ayant des exigences particulières pourront profiter pleinement des fonctions du plan Standard et bénéficier des fonctionnalités à la carte du plan Enterprise concernant l'hébergement, l'assistance et les services.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur blues.io/pricing .

