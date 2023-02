Le nouveau partenariat entre Alitheon et SIMBA Chain consolide le lien manquant entre le monde physique et le monde numérique

Il offre une traçabilité et une authenticité irréfutables de haut niveau pour les chaînes d'approvisionnement mondiales

BELLEVUE, Washington, et SOUTH BEND, Indiana, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- MOBILE WORLD CONGRESS 2023 - Alitheon , le fournisseur de FeaturePrint®, la solution basée sur la vision artificielle pour l'authentification et la traçabilité des articles physiques, a signé un accord de partenariat commercial avec SIMBA Chain , le concepteur de Blocks, une plateforme d'entreprise qui élimine les complexités du développement de la blockchain, rendant ainsi cette technologie innovante plus accessible. Cet accord permet à Alitheon d'offrir à ses clients la possibilité de certifier l'authenticité et la propriété d'articles physiques numérisés en utilisant le système FeaturePrint basé sur la blockchain. De même, SIMBA offrira à ses clients la possibilité d'ajouter à leurs articles physiques une capacité d'authentification et de traçage irréfutable.

Alitheon and SIMBA Chain deliver the first solution to link irrefutable authentication of a physical item with NFT verification of ownership.

Cette solution combinée offre aux chaînes d'approvisionnement, aux fabricants et aux détaillants de produits de luxe une solution globale pour l'authentification des objets physiques et des données numériques qui les accompagnent. Il existe plusieurs secteurs dans lesquels l'authentification des objets physiques génère de la valeur, notamment en prouvant leur propriété et en vérifiant leurs attributs. Par exemple, l'authenticité et les certifications associées des pièces aéronautiques et automobiles peuvent être tracées en temps réel tout au long de leur chaîne d'approvisionnement, éliminant ainsi les risques de fausses pièces ou d'entretien médiocre. Par ailleurs, les détaillants de produits de luxe peuvent utiliser de telles solutions pour protéger et maintenir l'authenticité et la preuve de propriété de leurs produits lors des ventes et des reventes.

La contrefaçon et le marché gris constituent un défi dans tous les secteurs, de l'aviation à l'automobile, en passant par l'industrie pharmaceutique, les produits de luxe et les objets de collection. Ces activités ont un impact sur les revenus, l'intégrité de la marque et, dans de nombreux cas, sur la sécurité, la santé et la sûreté des clients. La solution SIMBA d'Alitheon offre une authentification irréfutable de l'article physique et crée un registre immuable dans lequel sont stockées les données relatives à la propriété et autres, de sorte que toutes les ventes, les mises à niveau et tous les travaux d'entretien sont enregistrés en toute sécurité pendant le cycle de vie de l'article. La transparence et l'immutabilité qu'offre cette solution améliorée vont au-delà des « certificats d'authenticité » ou des additifs d'identification actuellement utilisés, ce qui assure une vérification et une sécurité de bout en bout des composants physiques et numériques du produit.

« La combinaison de la plateforme blockchain de SIMBA et de la technologie d'authentification d'Alitheon est la première solution qui réunit l'authentification et la vérification de l'objet physique, ainsi que le certificat de vérification de l'achat lui-même », a déclaré Bryan Ritchie, PDG de SIMBA Chain. « D'autres solutions comme les codes-barres et la technologie en champ proche peuvent être manipulées. D'un autre côté, le stockage de données sur la blockchain est immuable, mais il faut quand même avoir la certitude que l'objet physique est bien ce que le propriétaire prétend qu'il est. Ces solutions ne résolvent qu'un aspect du problème, et ne prennent pas en compte les manipulations possibles tout au long du cycle de vie de l'article, ni les futures mises à niveau, l'entretien, les reventes, les ventes sur le marché gris, etc. »

« Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie, si une entreprise ou un consommateur peut authentifier de manière irréfutable un produit ainsi que sa propriété et les données associées ? », a déclaré Roei Ganzarski, PDG d'Alitheon. « Cela signifie que vous pouvez dire adieu aux contrefaçons, aux activités du marché gris, au vol, à la fraude, aux erreurs d'identification, à l'erreur humaine et à toute une série d'autres problèmes coûteux et risqués. Bienvenue dans ce nouveau monde. »

À propos d'Alitheon

Alitheon® est un leader de l'intelligence artificielle optique de pointe basé à Bellevue, dans l'État de Washington, et le créateur de FeaturePrint®, un système breveté qui relie les mondes physique et numérique grâce à un lien sécurisé et immuable. FeaturePrint numérise pour les articles et les produits ce que les empreintes digitales sont pour les êtres humains – un identificateur unique en son genre qui n'exige pas de marquer l'article, de le modifier ou d'y ajouter quelque chose. En utilisant seulement une caméra, FeaturePrinting permet l'identification, l'authentification et la traçabilité d'objets individuels sur des millions d'objets similaires. FeaturePrint permet d'éviter les contrefaçons, d'éliminer les erreurs d'identification des pièces et de minimiser l'utilisation des mauvais articles. FeaturePrint est actuellement utilisé à de nombreuses fins de suivi, de traçabilité et d'authentification dans les secteurs de l'automobile, des produits pharmaceutiques, de l'aérospatiale et de la défense, des équipements médicaux, des métaux précieux, des produits de luxe et des objets de collection.

À propos de SIMBA Chain

Incubée à l'Université de Notre Dame en 2017, Simba Chain (abréviation de Simple Blockchain Applications) offre une plate-forme d'entreprise évolutive qui simplifie le développement de la blockchain. Avec moins d'obstacles à l'entrée, les entreprises peuvent créer des solutions d'entreprise sécurisées et évolutives qui s'intègrent de manière transparente aux systèmes de données existants. Les réalisations de SIMBA génèrent de la valeur pour les grandes organisations gouvernementales, les entreprises et les sociétés de blockchain en tant que plateforme de niveau production qui permet des déploiements publics, privés ou hybrides. Rendez-vous sur le site web simbachain.com pour en savoir plus.

