Le nouveau Picopresso de Wacaco va ravir les amateurs de café

HONG KONG, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le leader mondial des machines à espresso portables, Wacaco Company Ltd, met sur le marché sa machine à espresso portable la plus compacte et la plus professionnelle. La Picopresso est une machine à expresso manuelle haut de gamme basée sur la technologie brevetée et révolutionnaire des machines à expresso à piston de Wacaco, comme on le voit dans les prédécesseurs de la Picopresso, la Nanopresso (sortie en 2017) et la Minipresso (sortie en 2014). La Minipresso original était la première de son genre et a redéfini la catégorie des machines à espresso portables.